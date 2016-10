Fasziniert von den Läufern

Viele Zuschauer waren extra zur Unterstützung eines Sportlers zum Schloss gekommen und feuerten Bekannte und Familienmitglieder mit «Hopp Fäbu» oder «Wiiter so, Monika» an. Andere waren einfach aus Begeisterung am Laufsport gekommen. «Ich kenne niemanden hier», meinte eine Dame aus Seon. «Aber es ist faszinierend, dass auch Ältere noch so laufen können und Ausdauer haben.»