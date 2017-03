Schörg konnte einfach nicht verstehen, weshalb die Linie 395 des Regionalbus von Lenzburg nach Teufenthal an den Bushaltestellen im Dorf nur vorbeifährt und nicht mehr stoppt. Konkret geht es um die Kurse um 20.31, 21.31 und 22.31 Uhr. Um diese Zeit verkehrt der Bus nur noch bis Seengen mit letztem Halt beim Schloss Hallwyl. Ab da fahren die Busse ohne Halt in Boniswil zurück nach Lenzburg. Um dies zu ändern, hat Schörg auf petitio.ch einen Vorstoss gemacht. Dieser fand dort 118 Unterstützer. Genug, um mit dem Anliegen bei der Gemeinde vorstellig zu werden. So wie es das Petitio-Konzept vorsieht.

Gemeinde und Kanton haben nun eingelenkt. Schörgs Petition wird umgesetzt. «In erfreulich kurzen Verhandlungen haben sich die kantonale Sektion öffentlicher Verkehr und der Regionalbus Lenzburg bereit erklärt, die zusätzlichen Busstopps einzuführen», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Boniswil. Die Änderung tritt nicht erst mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember in Kraft, sie ist ab sofort gültig. Der Bus 395 hält nun also auch in den Abendstunden in Boniswil, und zwar im Eichholz, bei der alten Schmiede und am Bahnhof.