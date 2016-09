«So viele Angebote unter einem Dach für 30 Franken Jahresbeitrag.» So der Kommentar eines Familienvaters bei den kürzlich stattgefundenen Feierlichkeiten zum 5-jährigen Bestehen des Familienzentrums «Familie plus».

Zufrieden über dessen Entwicklung ist auch Vereinspräsidentin Sabine Sutter-Suter. Sehr sogar. Aktuell sind 13 Drittorganisationen im Haus eingemietet, die gesamten Aktivitäten vom «Familie plus» füllen mittlerweile mehrere Prospektseiten. Pro Woche gehen rund 400 Besucher am Walkeweg ein und aus. «Wir sind zu einem kleinen KMU gewachsen», sagt die Präsidentin.

Angebote im städtischen Auftrag

Doch wie es mit dem Familienzentrum in Zukunft weitergehen soll, hängt nicht zuletzt vom Entscheid des Einwohnerrats übermorgen Donnerstag ab. Der Stadtrat beantragt, das Familienzentrum auch in Zukunft finanziell zu unterstützen (separater Text). Dabei soll die Höhe des Betriebsbeitrages jährlich neu festgelegt werden. Im Budget 2017 sind 30 000 Franken vorgesehen. Seinen Beschluss führt der Stadtrat unter anderem auf den Leistungsausweis zurück, den der Einwohnerrat vom Verein vor zwei Jahren explizit verlangt hatte. Diesen hatten die «Familie plus»-Verantwortlichen vor zwei Monaten vorgelegt. Inklusive verschiedener Szenarien mit Entwicklungsmöglichkeiten des Hauses.

Die Vorschläge gehen von der rein gewinnorientierten Nutzung des Zentrums aus, ohne Betriebsbeiträge von der Stadt, über den Status quo, welcher mit der beantragten Unterstützung von 30 000 Franken rechnet, bis hin zu einem weiteren Angebotsausbau mit fallweiser Prüfung von Unterstützungsbeiträgen. Vereinspräsidentin Sabine Sutter-Suter denkt dabei unter anderem an den Ausbau der heutigen Programme im Bereich von Integration beziehungsweise Sprachförderung für Fremdsprachige, welche das Familienzentrum in Kooperation mit Kanton und Stadt durchführt.

Sutter-Suter hofft, dass das Familienzentrum zumindest den Status quo beibehalten kann, was mit dem budgetierten Betrag möglich würde. 200 000 Franken beträgt der Vereinsumsatz im Jahr. Das strukturelle Defizit beträgt 40 000 bis 50 000 Franken. Die Liegenschaft am Walkeweg ist gut im Schuss, Dach und Heizung waren in den vergangenen Jahren saniert worden. Einzig die WC-Anlagen im Erdgeschoss stehen in nächster Zeit an. Aktuell will der Stadtrat jedoch keine Zusicherung für finanzielle Unterstützung an bauliche Massnahmen abgeben.