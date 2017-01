Die Langlauffreunde benötigten auch in diesem Winter viel Geduld, bis genügend Schnee für die Moosloipe auf der Hochebene in Leutwil fiel. Jetzt ist es so weit: Seit dem Wochenende ist die Langlauf-Spur in Betrieb.

Loipenmeister Beni Gloor nützte die Gelegenheit bereits am vergangenen Mittwoch für eine erste Spur im Moos. Doch nach einem Schnuppernachmittag beendete der Regen den Langlaufbetrieb bereits wieder. Die neuerlichen Schneefälle übers Wochenende sowie die gesunkenen Temperaturen haben nun aber das Leutwiler Moos definitiv in ein temporäres Langlaufparadies verwandelt. Kaum hatte Loipenmeister Gloor am Sonntagmorgen mit dem Schneetöff und der Walze eine Spur gepresst, tauchten die ersten Sportler auf.

«Die Unterlage ist noch etwas weich, aber wunderschön zum Laufen», lauteten die ersten Kommentare. Dank der angekündigten kalten Tage ist die 3,2 km lange Moosloipe bis auf weiteres täglich in Betrieb und von Montag bis Freitag zwischen 18.15 und 21 Uhr auch beleuchtet. Skatingspezialisten wird für das Nachttraining trotzdem eine Stirnlampe empfohlen.