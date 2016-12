Eine zeitgemässe Altstadt, die in erster Linie dem menschlichen Zusammenleben zu dienen habe. So äusserte der Stadtrat an der Sitzung des Einwohnerrats vorgestern seine grundsätzliche Haltung zur Entwicklung der Innenstadt.

In diesem Sinne hat er zwei Anfragen von SP-Einwohnerrat Martin Killias und Unterzeichneten beantwortet. Konkret ging es um die «Entwicklung des Stadtbildes im Raum Stadtgässli-Burghaldenstrasse-Aavorstadt» und die «Zerstörung des Hauses zum ‹Törli› an der Kirchgasse», wie Killias seine Anfragen betitelt hatte. Mit Vehemenz setzt sich der linke Einwohnerrat ein für den Erhalt historischer Bausubstanz. Entsprechend enttäuscht zeigt er sich über die stadträtliche Reaktion.