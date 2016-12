Die Schwarz Stahl AG sucht ebenfalls einen Nachmieter für das Haushalt Plus, deren Besitzerin verstorben ist. Welche Vorstellungen haben Sie?

Schwarz: In der Altstadt steht das Stammhaus der Schwarz Stahl AG. Darauf sind wir auch heute noch stolz. Für uns ist es deshalb wichtig, dass die neue Mieterschaft ein gutes Betriebskonzept hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die nicht unerhebliche Gesamtfläche mit zwei oder gar drei Mietern belegt wird. Ein Shop-in-Shop-Konzept.

Herr Meier, Sie haben für Ihr Wohneinrichtungsgeschäft mit einer ehemaligen Lehrtochter eine junge Frau als Nachmieterin gefunden und der Stadt das Fachgeschäft gesichert.

Meier: Einen Gewerbebetrieb in der heutigen Zeit so übergeben zu können, ist ein Glücksfall. In unserem Laden wird der Kunde beraten und es werden Wohn-Accessoires verkauft. Ansonsten dient er als Kontaktstelle in der Stadt für unser Hauptgeschäft, die Innendekoration. Die eigentliche Dienstleitung erbringen wir jedoch beim Kunden daheim.

In einschlägigen Berichten werden die Online-Händler zum Totengräber der Detailhändler gemacht.

Schwarz: Das kann man so nicht sagen. Je nach Branche ist der persönliche Service in einem Laden gepaart mit einem Online-Angebot ein erfolgversprechendes Konzept.

Im letzten Jahr haben 13 Altstädte sich zu einer Interessensgemeinschaft Aargauer Altstädte formiert, welche den Altstädten neue Impulse geben wollen. Deren Präsident, alt Regierungsrat Peter C. Beyeler, bemängelte in einem Interview den Zustand der Altstädte. Gefragt seien schön renovierte Häuser und wenig Verkehr. Lenzburg hat diese Hausaufgaben längst gemacht.

Meier: Die Fassaden der Altstadt-Liegenschaften sind grossenteils gut unterhalten, das ist richtig. Das Problem liegt in den aktuell gültigen Bauvorschriften, die modernes Bauen im Moment leider verhindern. Leute, wie Martin Killias (az vom 3.12.), die zu viel Denkmalschutz betreiben, verhindern eine Belebung der Innenstadt und das urbane Leben.

Schwarz: Auch in historischen Bauten stellen die Leute Ansprüche an ein komfortables Leben. Viele Wohnungen entsprechen nicht mehr heutigen Standards.

Ein Mangel an modernem Wohnraum dürfte wohl kaum für eine schwach frequentierte Altstadt verantwortlich gemacht werden können.

Meier: In einem gewissen Sinn besteht schon ein Zusammenhang. Die Zeiten, als ein Laden die Wohnungen in den oberen Stockwerken finanzierte, sind definitiv vorbei. Heute ist es genau umgekehrt. Damit will ich sagen, dass die Lokalmieten bezahlbar sein müssen. Die Hauseigentümer dürfen die Mieter nicht mit einem horrenden Zins belasten, der ihnen kein Einkommen ermöglicht.

Das wäre dann eine Hausaufgabe für die Liegenschaftsbesitzer.

Meier: Richtig. Sie müssen sich in Bescheidenheit üben mit den Mietzinsen, sonst geht es nicht.

Herr Meier, Sie sprachen vorhin von einem Satelliten eines Grossverteilers als Frequenzbringer in die Altstadt. Das stand doch schon einmal zur Diskussion.

Meier: Richtig. Vor über 30 Jahren sollte auf dem heute als Parkplatz genützten Erlengut ein Coop angesiedelt werden. Das Unterfangen scheiterte, die erarbeitete Studie wurde bachab geschickt.

Das ist ein Seitenhieb an die Politik. Ist die Altstadt-Belebung etwa Aufgabe der politischen Behörde?

Meier: Nicht allein, aber die politische Behörde muss den Lead übernehmen. Der Wille der ‹Lädeler› ist da, es fehlt jedoch eine Führung. Und das ist meiner Ansicht nach Aufgabe der Politik.

Doch letztlich sind die Ladenbetreiber die Unternehmer. Was müssen sie tun, um mehr Kunden anzulocken?

Meier: Dazu müssten sich die Läden auf eine gemeinsame Öffnungszeit einigen. Der heutige Einkauf findet auch über den Mittag statt. Viele Leute strömen um diese Zeit in die Restaurants. Die sind um diese Zeit sehr gut frequentiert. Es ist falsch, wenn die Läden in dieser Zeit geschlossen sind. Sie müssen sich dem Konsumentenverhalten anpassen. Dasselbe gilt auch für die Öffnungszeiten am Abend. Der «lange Freitag», den die Centrums-Geschäfte nun versuchsweise einmal monatlich durchführen, ist ein richtiger Ansatz.

Schwarz: Da geh ich mit Ihnen einig. Auch wir haben unsere Öffnungszeiten im heutigen Handwerkerzentrum an der Murackerstrasse unseren Kundenbedürfnissen angepasst und öffnen an den Wochentagen bereits am Morgen um 7 Uhr.

Sie verlangen, dass Hauseigentümer, Ladenbetreiber und Politik besser zusammenspannen. Sind damit alle Probleme vom Tisch?

Meier: Es fehlt noch die Bevölkerung aus Lenzburg und der ganzen Region. Sie muss diese guten Ansätze der Ladenbesitzer würdigen, indem sie das Angebot nutzt.

Schwarz: Ich finde den Ansatz der Centrums-Geschäfte richtig. Sie fungieren wie ein grosses Shopping-Center und bündeln unter dem Centrums-Brand gemeinsame Aktionen. Das sollte die Kundschaft honorieren, in dem sie hier einkauft.

Noch hat es leere Schaufensterflächen in der Rathausgasse. Sie sind schon ein wenig ein Trauerspiel, da werden sie mir recht gegeben müssen. Besteht die Hoffnung, dass sich 2017 daran

etwas ändert?

Meier: Das ist nicht nur eine Hoffnung, sondern muss hehres Ziel sein.

Schwarz: Dieser Meinung möchte ich mich anschliessen. Ich glaube, dass unsere Altstadt eine Zukunft hat. Es ist ein Feuer der Centrums-Vereinigung spürbar da. Es ist an die Kundschaft, diese Bemühungen zu belohnen.

Dorothee Schwarz, lic. oec. HSG, ist Geschäftsführerin der Schwarz Stahl AG, Lenzburg. Gemeinsam mit Christoph Schwarz führt sie das Familienunternehmen in sechster Generation.

Urs F. Meier, führte 40 Jahre lang ein Innendekorationsgeschäft in der Aavorstadt. Vor wenigen Monaten hat er es Livia Seelhofer (27) übergeben.