Anders, als in seiner Jugend, als der kinderlose Onkel in der Familie seines Bruders nach einer Nachfolge für das mittlerweile auf Tapeten und Wandbehängen spezialisierte Geschäft suchte. Urs F. Meier hatte keine Wahl, nachdem keiner seiner Brüder Interesse gezeigt hatte. Statt einer Ausbildung zum Kunsthistoriker ging er halt zum Onkel in die Lehre und trat später in dessen Fussstapfen. Rückblickend sei es ein guter Entscheid gewesen, meint er. Sein Faible für Geschichte, Kultur und Kunst könne er als Präsident des Ortsbürger-Museums Burghalde ausleben.

Keine Angst vor den Grossen

Die 27-jährige Livia Seelhofer tritt kein einfaches Erbe an. Sie sei sich dessen bewusst, sagt die in Hendschiken aufgewachsene junge Frau. Als sie vor elf Jahren bei Urs F. Meier die Lehre machte, war die Belegschaft noch um einiges grösser als jetzt. Diese Entwicklung sei der Verdrängung durch aufkommende Grossverteiler und dem damit zusammenhängenden Preisdruck geschuldet. Doch der kleine Familienbetrieb hat dem harten Gegenwind in der Branche die Stirn geboten. So will es auch Livia Seelhofer in Zukunft weiterhin tun. Mit viel Leidenschaft. «Ich will den Menschen ihre Wohnträume erfüllen.»

Die junge Fachfrau ist überzeugt, dass ihr eigenes Herzblut für das Handwerk sich auch auf die Kunden überträgt. Sie kommt ins Schwärmen. «Gibt es etwas Schöneres, als einen alten Polstersessel mit neuem Stoff zu überziehen und dabei Rücksicht auf dessen Herkunft und Entstehung zu nehmen? Oder einen Raum mit neuen Farben und Möbeln zu gestalten? Menschen die Verwirklichung einer lang ersehnten Veränderung in ihrem Heim zu ermöglichen?»

Personal wird übernommen

Die neue Geschäftsführerin will die Tradition weiterführen, ohne den Innovationsgeist missen zu lassen. Für die Öffentlichkeit bemerkbar macht sich dies durch die Umfirmierung auf Wohnatelier Meier. Das Ladenlokal hat sie nach eigenen Vorstellungen neu gestaltet. Livia Seelhofer kann auf die Unterstützung von Barbara Gurini, seit 22 Jahren in Administration und Verkauf tätig, und einer weiteren Mitarbeiterin in der Werkstatt zählen. Und natürlich auf den Rat Urs F. Meier. «Nur wenn sie mich braucht», präzisiert er.