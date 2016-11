Nicht nur in Möriken-Wildegg kennt man das Problem: Verschiedene Anlässe, die von den Gemeindebehörden zur Informationsvermittlung genutzt werden, stossen beim angesprochenen Publikum zunehmend auf geringe Resonanz. Dazu gehören in Möriken-Wildegg beispielsweise der Neuzuzügerapéro und die Jungbürgerfeier.

Andere Veranstaltungen, etwa die Quartieranlässe mit Beteiligung einzelner Gemeinderäte, werden zwar rege besucht, sind aber unter Berücksichtigung des eng gefassten Publikumskreises mit grossem Aufwand verbunden.

Neues Format

Der Gemeinderat von Möriken-Wildegg lanciert an diesem Wochenende nun ein neues Veranstaltungsformat mit Namen MöWi-Samstag. Im Gemeindesaal stellt jeder Gemeinderat an einem sogenannten Themen-Tisch ein ausgewähltes Projekt aus einem seiner Dossiers vor. Die Besucher der Veranstaltung können von 9 bis 11 Uhr an bis zu drei der fünf Themen-Tische Platz nehmen und im Anschluss an die Themenpräsentation ihre Fragen stellen.

«Die Grundidee für den MöWi-Samstag ist, dass die interessierten Einwohner in überschaubaren Gruppen mit dem Gemeinderat über ein vorgegebenes Geschäft sprechen können», erklärt Gemeindeschreiber Pascal Chioru. «Selbstverständlich wird der Gemeinderat aber auch Fragen zu anderen Themen beantworten.»

Präsentation visionärer Projekte

Voraussichtlich zwei Mal im Jahr soll der MöWi-Samstag stattfinden. Anders als es für die Politapéros zutrifft, die sich in einigen der umliegenden Gemeinden etabliert haben, ist die Veranstaltung im Gemeindesaal von Möriken nicht an eine bevorstehende Gemeindeversammlung geknüpft. Vielmehr sollen längerfristige und visionäre Projekte vorgestellt werden.

«Gerne würden wir jeweils ein bis zwei frisch aufgegleiste Projekte präsentieren und so der Bevölkerung bereits in einer frühen Erarbeitungsphase die Möglichkeit zur Mitsprache einräumen», sagt Pascal Chioru. Erfahrungen beispielsweise mit dem Bau des Schulhauses «Bünz» hätten gezeigt, dass auf diese Weise die Akzeptanz für ein Projekt nachhaltig gesichert werden kann.

Studie für Kantonsstrasse

Ein solches frisch aufgegleistes Projekt wird an diesem Samstag die Sicherheits- und Gestaltungsstudie für die Kantonsstrassen sein, die der Gemeinderat zusammen mit den kantonalen Fachstellen erarbeitet hat. Diese stellt unter anderem den Bau eines Kreisels an der Kreuzung Niederlenzer-/Unteräschstrasse im Dorfzentrum in Aussicht.

Gemeindeammann Hans-Jürg Reinhart legt derweil dar, wie das ehemalige Industrieareal in der Lauématt in ein durchmischtes Gebiet aus Wohnungen sowie Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe überführt werden soll. Ebenfalls interessiert sich der Gemeinderat für die Meinung der Bevölkerung zur geplanten Erschliessung und Gestaltung des zurzeit noch landwirtschaftlich genutzten Gebiets Sandacker.

Stösst der MöWi-Samstag auf grosses Interesse, kann sich Pascal Chioru gut vorstellen, dass man die Veranstaltung weiterentwickelt und ausbaut. So sei es denkbar, den Neuzuzügerapéro in den MöWi-Samstag zu integrieren oder den Vereinen eine Plattform zu bieten, um sich und ihre Aktivitäten vorzustellen.