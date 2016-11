Die Werkstatt von Hansrudolf Fäs birgt wahre Schätze. Neben alten Strommessgeräten hängt hier ein hundertjähriges Telefon am Regal. «Das Pendant ist oben in der Wohnung», sagt Hansrudolf Fäs. «So kann ich von hier aus mit meiner Frau in der Wohnung sprechen.» Die Geräte funktionieren einwandfrei. Und es findet sich noch ein Bijou, bei dessen Anblick jeder Kommunikationsnostalgiker feuchte Augen bekommt: ein Schreibtelegraf. «Wenn einmal die ganze Elektrizität versagt, funktioniert der immer noch», sagt Fäs.

Ganze Regale und Schubladenstöcke voller Werkzeuge hat Hansrudolf Fäs in sechzig Jahren angesammelt: Zangen, Schraubenzieher, Ersatzteile. «Die Gegenstände brauchen halt viel Platz», bemerkt er. «Und natürlich muss man etwas damit anfangen können.» So wie Fäs. Er hat die Meisterprüfung absolviert, war jahrelang als diplomierter Elektroinstallateur berufstätig und unterrichtete in Brugg an der Berufsschule. Zudem führte er in vier Gemeinden die Hausinstallationskontrollen durch.

Leidenschaft fürs «Chlütterle»

Auch nach der Pensionierung sei er «zu 100 Prozent Stromer geblieben», so Fäs. Die Leidenschaft fürs «Chlütterle» bringt ihn zuweilen auf ungewöhnliche Ideen. So fertigt er seit einigen Jahren Blumenvasen aus alten Glühbirnen. Schon 300 bis 400 Vasen hat er hergestellt. Doch wer glaubt, dahinter stecke eine ausgefuchste Geschäftsidee, der ist auf dem Holzweg. Fäs verschenkt die Vasen an Bekannte oder spendet sie für den Verkauf am Kirchenbasar. «Ich will kein Geld damit verdienen», winkt er ab. «Aber es wäre schade, all die Glühbirnen einfach wegzuwerfen.»

Wie die Glühbirne zur Vase wird

Bei regionalen Sammelstellen holt Fäs die abgegebenen Glühbirnen in allen Farben und Formen aus dem Container. Nach dem Öffnen des Gewindes wird das Innenleben der Glühbirnen zertrümmert und herausgeschüttelt. Viele Glühlampen gehen dabei kaputt, vor allem die kleinen. Zum Schutz vor den Scherben trägt Fäs mittlerweile einen Handschuh, seit es ihm anfangs «ein paar Mal die Pfoten verschnitten hat». Zum Schluss wird ein 3 Millimeter-Kupferdraht um das Gewinde gewickelt, und fertig ist die aufhängbare Vase.

Wie kommt Fäs zu einem solch aussergewöhnlichen Hobby? Die Antwort ist für den 85-Jährigen klar: «Ich habe einfach Freude daran.» Und: «Wer immer etwas schafft und arbeitet, bleibt fit und gesund. Wer nur herumliegt, der veraltet.» Sagt’s und legt die nächste ausgehöhlte Glühbirne beiseite.