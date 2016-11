Trotzdem wurde das ungewöhnliche Glockengeläute wahrgenommen und in den letzten Jahren auch mehrmals gewünscht, wie an der 725-Jahre-Feier in Niederlenz. Etwa vier Mal konnte er bei Kirchenführungen das Glockengeläute vorführen. «Häufiger geht nicht, weil die Kirchgemeinde Reklamationen aus der Bevölkerung befürchtet.» Das sei aber schon gut so. «Glockenlaute sind berührend, ergreifend. Weil sie uns an wichtige Ereignisse erinnern, wie die Taufe oder Beerdigung.» Deshalb müsse man aufpassen, dass man die Glocken nicht zu oft in der Musik einsetzt.

«Kommen Sie, ich zeige ihnen, wie das funktioniert», sagt Muggli und geht in Richtung eines Reglerkastens im Parterre. Das Geläut wird heute digital programmiert, kann aber auch manuell bedient werden, wobei die «Klaviatur» der Glocken aus verschiedenen Schaltern besteht.

«Kirchenglocken sind für mich in erster Linie kein Signalinstrument, sondern eher ein Musikinstrument.» Muggli dreht einen Schalter um. Auf einmal ertönt ein regelmässiger, hoher Glockenton. «Die Kinderglocke klingt am glücklichsten», sagt Muggli und strahlt dabei. Währenddessen beginnt er zu singen. Ein Lied, das er auch mit dem Kirchenchor einstudieren möchte. Acht Lieder hat er mittlerweile komponiert, wobei er die Glocken nur am Anfang und am Schluss einer Kirchenführung einsetzt.

Musik mit Sirupflaschen

Noch bevor seine Kirchenglocken-Musik im Dorf bekannt wurde, fiel Mugglis ausgeprägtes Musikgefühl mit einem anderen ungewöhnlichen Instrument auf: Unterschiedlich gefüllte Glasflaschen, «Sirupflaschen», spezifiziert er.

Auch damit machte er zusammen mit seinem Sohn und seiner Tochter Musik. Wie er zu einer harmonischen Melodie kam? «Das war ganz einfach, das habe ich mit der Pop-Musik gelernt», sagt er. Auch dort werde oft nur mit der Fünfer-Tonleiter gearbeitet. «Egal wie man die fünf Töne kombiniert, sie klingen immer gut.» An diese Technik hielt er sich auch beim Komponieren der Glockenmusik.

Über 30 Sekunden läutet die Kinderglocke. Dann dreht der ehemalige Kirchenpfleger den Schalter wieder um. Ob das jemanden gestört hat? Die Dorfbewohner werden wohl denken, es habe eine Kirchenführung stattgefunden.