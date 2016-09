Das Projekt «Fusion» wird am Samstag, 17. September, im Alten Gemeindesaal am Metzgplatz 2 in Lenzburg aufgeführt. Türöffnung ist um 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. In der Pause gibt es Getränke und tamilische Spezialitäten zum Selbstkostenpreis.