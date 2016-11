«Pass auf, dass der Zwick nicht am Boden liegt. Sonst wird er nass, dann klöpft es nicht mehr richtig.» Urs Schwager, oberster Chlausklöpfer in Lenzburg, und seine Helfermannschaft hatten am Samstagnachmittag viele gute Tipps für den Nachwuchs bereit.

Die Kinder trainierten auf dem Freischarenplatz, um sich am 70. Lenzburger Chlausklöpf-Wettbewerb am 4. Dezember für den Regionalwettbewerb zu qualifizieren. Dieser wird am 11. Dezember in Möriken-Wildegg bereits zum 25. Mal ausgetragen. Auch in den übrigen Gemeinden in der Region finden in den kommenden Wochen die Ausscheidungen fürs Finale statt. Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.chlauschloepfe.ch.