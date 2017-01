Die Schlossgeischt-Schränzer, die in den vergangenen 30 Jahren an praktisch allen Fasnachtsbällen im Kanton gespielt haben, reisen mittlerweile mit dem Car an ihre Auftritte und haben schon mehrfach im Ausland gespielt.

Ende Januar steht anlässlich des Ski-Weltcups im deutschen Garmisch-Partenkirchen der nächste Auftritt ausserhalb der Landesgrenzen auf dem Programm. «Die Auftritte im Ausland sind vor allem für das aktive Vereinsleben wichtig und schweissen uns zusammen», sagt Urs Welti.

Volle Halle beim Heimspiel

Die aktuell 36 Mitglieder der Lenzburger Schlossgeischt-Schränzer bestreiten pro Jahr rund 40 Auftritte. Die meisten davon in der Zeit zwischen Januar und März. In den Monaten davor stehen die Vorbereitungen auf dem Programm.

In den Sommermonaten ist der Terminkalender der Guggenmusik etwas weniger voll, obwohl auch der mittlerweile traditionelle Einsatz am Gauklerfestival nicht fehlen darf. «Die Auftritte in der eigenen Gemeinde sind immer ein Highlight», sind sich Welti und Kühne einig.

«Ein ganz besonderer Auftritt ist dabei jeweils die Schlossgeischter-Nacht, die längst über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt ist und jeweils rund 1000 Zuschauer anlockt.»

Auch am kommenden Samstagabend, bei der 16. Auflage der Schlossgeischter-Nacht, dürfte die Mehrzweckhalle Lenzburg wieder sehr gut besucht sein.