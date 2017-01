Parallel dazu habe die Kantonspolizei etliche Personen befragt und verschiedenste Hintergrundabklärungen durchgeführt. Trotz all dieser Massnahmen sei es nicht gelungen, die Brandursache zweifelsfrei herauszufinden. Hingegen hält Graser fest: «Gemäss den gewonnenen Erkenntnissen können wir aber sagen, dass keine Hinweise auf Brandstiftung vorliegen.»

Gewerbe und Private geschädigt

Auch eine Fahrlässigkeit erscheint der Kantonspolizei als eher unwahrscheinlich. Sie geht von einer technischen Ursache aus, obwohl der klare Nachweis fehle. Der Grossbrand Ende September 2016 hatte fünf Lagerhallen zerstört, eine Einstellhalle und ein Gewerbegebäude. Geschädigt wurden dadurch 17 Gewerbebetriebe sowie 9 Privatpersonen. Mit den Hallen verbrannte verschiedenes Geschäftsmobiliar, Lagerware, Arbeitsgeräte, Maschinen sowie zahlreiche Fahrzeuge: Mehrere Autos, diverse Motorräder, Oldtimerfahrzeuge, Wohnwagen und Reisemobile sowie Anhänger. Aufgrund der eingegangenen Schadenmeldungen beziffere sich der Gesamtschaden mittlerweile auf rund 2,7 Millionen Franken erklärt Graser. Das sind 200 000 Franken mehr als bisher angenommen.

Schätzarbeiten im Gang

Noch nicht abgeschlossen sind die Arbeiten der Gebäudeversicherung. Die Schätzarbeiten vor Ort laufen. Derzeit sind die Experten Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) dabei, die beschädigten Lagerhallen genau unter die Lupe zu nehmen. Was ist verbrannt? Was ist noch intakt? In welchem Zustand sind Böden, Wände und so weiter? Die Schätzungsarbeiten sollten gegen Ende Januar abgeschlossen werden können.

Dieser Fall ist auch für die AGV keine einfache Angelegenheit, eine Arbeit, die sich sehr aufwendig gestalte, heisst es bei der Versicherung auf Anfrage. Bereits jetzt steht jedoch fest, dass von den sieben betroffenen Gebäuden fünf so schwer beschädigt sind, dass praktisch von einem Totalschaden gesprochen werden kann.

Sobald alle Ermittlungen abgeschlossen sind, werden die Aufräumarbeiten an die Hand genommen, erklärt Eigentümer Philipp Häggi. Der Auftrag für die Beseitigung der Trümmer soll dann umgehend erteilt werden.