Von der Erneuerung der beiden Kantonsstrassen sind auch 170 private Grundeigentümer betroffen. Projektleiter Mathias Blaser vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt betont, man habe bei der Ausarbeitung des Sanierungskonzepts insbesondere darauf geachtet, private Eigentümer so geringfügig wie nötig zu tangieren.

Die Anliegen und Einwendungen der Betroffenen nehme man ernst. «Letztlich überwiegt aber das öffentliche Sicherheitsinteresse und deshalb ist ein gewisser baulicher Eingriff in die Privatparzellen nicht zu vermeiden.»

Rund 13 500 Fahrzeuge verkehren inzwischen täglich auf der Seetalstrasse ins Seetal und Richtung Autobahn A1. Auf der Lenzburgerstrasse Richtung Staufen/Lenzburg sind es rund 3000.

Lärmoptimierte Beläge

Im Zuge der Strassensanierung wird der provisorische Kreisel am Kehrbrunnenplatz definitiv erstellt. Hinzu kommen die Installation von mehreren Schutzinseln bei den Zebrastreifen auf der Seetalstrasse sowie eine Abbiegehilfe in die Schulstrasse. Alle diese Massnahmen dienten der Erhöhung der Verkehrssicherheit, so Mathias Blaser.

Ebenfalls werden die Bushaltestellen saniert. Dies geschieht im Einklang mit dem 2004 in Kraft getretenen Behindertenschutzgesetz. Ausserdem wird, wie schon bei den Umbauarbeiten an der Aarauerstrasse am Nordeingang von Schafisheim, auch bei der Sanierung der Kantonsstrassen, die durch das Dorf führen, ein lärmarmer Belag eingebaut.