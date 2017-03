«Die Stadt ist schuldenfrei» und «Die Stadt legt einen Top-Abschluss vor». Die guten Schlagzeilen der vergangenen Jahre, mit denen die Stadt Lenzburg ihren Jahresabschluss präsentierte, sind Vergangenheit. Zwar hatte Finanzministerin Franziska Möhl schon früher stets betont, dass auch in Lenzburg die Bäume nicht in den Himmel wachsen werden, doch haben die vorliegenden Zahlen jeweils eine andere Sprache gesprochen.

Mit dem Jahresabschluss 2016 hat sich dies geändert. Das «Unternehmen Lenzburg» weist für das vergangene Jahr noch einen Gewinn von 3,8 Millionen Franken aus. Die Abweichung gegenüber dem Budget beträgt zwar «nur» - 3,9 Prozent. Im Vergleich mit dem Vorjahresergebnis ist das Resultat jedoch um satte 40 Prozent tiefer.

Bei der gestrigen Präsentation der städtischen Rechnung kommentierte Finanzministerin Franziska Möhl das Ergebnis so: «Wir können für das Jahr 2016 von einem soliden Ergebnis sprechen. In Anbetracht des wirtschaftlichen Umfeldes sogar von einem sehr guten Abschluss.» Zustande gekommen sei dieser nur dank einem rigorosen Kostenbewusstsein, ergänzte Finanzchef Marc Lindenmann. Praktisch alle Ausgabenposten schlossen unter Budget ab. Grosse Abweichungen im negativen Sinn gab es einzig bei der Sozialen Sicherheit. Die Aufwendungen von rund 5,9 Millionen Franken waren 400 000 Franken höher als geplant. Grund sind die Ausgaben für Sozialhilfe, welche mit 2,2 Millionen Franken rund ein Drittel höher ausfielen. Hingegen kostete der Bereich Sonderschule weniger als angenommen.

Höhere Schulden

Im vergangenen Jahr hat sich die Stadt weiter verschuldet. Die Nettoschuld der Einwohnergemeinde stieg von 5,6 Millionen Franken um fast 2,9 Millionen auf 8,5 Millionen Franken. Zurückzuführen ist dies ist vor allem auf die laufenden Investitionen in Schulhausbauten. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit 889 Franken.

Tiefere Steuereinnahmen

Der grösste Einkommensposten, die Steuereinnahmen, lagen mit 30,6 Millionen Franken 5,6 Prozent tiefer als budgetiert (- 2,4 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr).

Negativ zu Buche schlugen die Einkommens- und Vermögenssteuern privater Personen, welche mit 26 Millionen Franken eine Million oder 3,7 Prozent unter Budget liegen. Laut Möhl hat die zunehmend angespannte Wirtschaftssituation «zu tieferen Boni bei den höheren Einkommen geführt.» Ein grösseres Loch ins Budget rissen die Aktiensteuern. Mit gut 2,6 Millionen Franken waren sie fast 29 Prozent tiefer als erwartet. Finanzministerin Möhl macht dafür unter anderem den Margendruck in der Wirtschaft und die Auswirkungen der letzten Steuergesetzrevision im Jahr 2014 verantwortlich, welche die juristischen Personen entlastet. Über Budget waren die Quellensteuern mit 1,2 Millionen Franken (+ 30,7 Prozent) und die Grundstückgewinnsteuern mit 640 000 Franken (+ 28,3 Prozent).

Situation bleibt angespannt

Die Finanzministerin malt die finanzielle Zukunft wenig rosig. Der Steuerertrag der Stadt hinke dem Bevölkerungswachstum hinterher. Derzeit rechnet man nicht damit, dass sich das in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftssituation gross ändert. Zudem: Es sind (noch) nicht die erhofften guten Steuerzahler, die in die neuen Quartiere «Im Lenz» und in die «Widmi» ziehen. Bei der Budgetierung will man sich auch in Zukunft auf die wirtschaftlichen Prognosen der kantonalen Fachstellen abstützen.

Auf der andern Seite stehen in den kommenden fünf Jahren in Lenzburg millionenhohe Investitionen vor allem in Schulhaus-Infrastruktur an. Laut dem aktuellen Finanzplan sind es rund 38 Millionen, davon müssen rund 8 Millionen fremdfinanziert werden. Damit wird sich die Verschuldung der Stadt bis ins Jahr 2021 rund verdoppeln. Bei diesen Aussichten machte die Finanzministerin aus ihrem Herzen keine Mördergrube. «Die Entwicklung macht uns Bauchmerzen», erklärte sie, hielt jedoch fest, man werde auch bei den vorgesehenen Investitionen «gut schauen», bevor man sie tätige. Man wolle bei der Stadt Lenzburg auch in Zukunft «keine Pflästerlipolitik betreiben», sondern die notwendigen Investitionen beispielsweise in den Strassenunterhalt weiterhin tätigen. Zudem, betonte die Finanzministerin, wäre es «ein falsches Signal an die Wirtschaft, wenn die Stadt keine Investitionen mehr tätigen würde».

Steuerfuss bleibt vorerst

Von einer Steuerfusserhöhung, um die Rechnung in Balance zu halten, will man zumindest im Moment nichts wissen. Das heisst für das Jahr 2018 wird die Stadt mit 105 Prozent rechnen müssen. Das sind drei Prozent weniger, als bisher. Denn mit der Umsetzung des neuen Finanz- und Lastenausgleichs werden diese künftig zusätzlich dem Kanton zu berappen sein, da dieser ab 2018 Aufgaben übernimmt, welche bisher von den Kommunen getragen werden mussten. Die Möglichkeit, weiter an der Sparschraube zu drehen, sieht Vizeammann Möhl ebenfalls nicht mehr. «Diese Zitrone ist ausgepresst.» Will die Stadt Lenzburg sparen, so wird das in Zukunft nur noch über Leistungsabbau möglich sein. Und dieser, so Möhl, wird sich für die Bevölkerung im Alltag bemerkbar machen.