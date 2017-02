Kinder sollten sich draussen austoben können. Ist das Wetter jedoch kalt, sind Eltern froh um Alternativen indoor.

«Eine solche fehlte in der Region Lenzburg», sagt Meltem Cakir, Co-Geschäftsleiterin vom Innenspielplatz «Kinderwelt – das Spielparadies» in Niederlenz. Im Januar ist die Indoor-Anlage im neuen Gewerbebau an der Hardstrasse 11 eröffnet worden. Werbung machten die Geschäftsführer bisher nur über Facebook. Dies reichte aber aus, dass sie jetzt schon an Wochenenden bis zu

60 Kinder empfangen können.

In diesem Fall wurde definitiv ein Nerv getroffen. Und das nicht von einem Mami, sondern von der 26-jährigen Meltem Cakir aus Hendschiken und dem 39-jährigen Coiffeur und Papi Musa Acar aus Dintikon. «Ich sah zuhause oft, wie sich meine 9- und 10-jährigen Geschwister bei Schlechtwetter langweilten», sagt Cakir, die auch das Café West in Lenzburg führt und Co-Geschäftsführerin einer Versicherungs- und Beratungsfirma ist. In den Ferien in Belgien entdeckte die junge Frau vor drei Jahren einen Indoor-Kinderspielplatz, der sie für ihr Projekt inspirierte.