Der Sturm fegte am Samstagnachmittag 1103 Aktionäre der Hypothekarbank Lenzburg zur Generalversammlung in die Mehrzweckhalle auf der Schützenmatte. Für viele ein zweites Jugendfest, folgt auch dieser Anlass einem traditionellen Ablauf, es mangelt einzig an der Jugend und seit einigen Jahren an der Berner Platte. Das Vertrauen der Aktionäre in die Bank scheint gross zu sein, streckten doch viele den Angestellten ihre geöffneten Taschen hin, damit diese das Pralinésäckli verstauen konnten.

Am Jugendfest schallt «Honolulu» durch die Stadt, an der 148. Hypi-Generalversammlung war «Digitalisierung» der Schlachtruf. «Die Digitalisierung ist hier und wir setzen uns damit auseinander», sagte CEO Marianne Wildi zum neuen dualen Geschäftsmodell. Das Mikrofon quittierte diese Aussage mit einem lauten Knall. Wildi liess sich nicht aus der Ruhe bringen. «Das ist eben auch Digitalisierung.» Mit verschiedenen Apps können jetzt Konten überprüft oder sogar eröffnet werden, ohne dass man eine Schalterhalle betreten muss. «Smartness» nennt Wildi das. Doch die Hypi will den traditionellen Weg nicht verlassen und weiterhin die Bank vis-à-vis bleiben.

Nur noch neun Verwaltungsräte

Mit den Zahlen des Jahresabschlusses 2016 zeigte die CEO sich zufrieden. Die Bilanzsumme der Hypi ist auf 4.9 Milliarden Franken angestiegen, der Jahresgewinn stieg um 1,7 Prozent auf 21,6 Millionen Franken. Für die Aktionärinnen und Aktionäre bleibt alles beim Alten, die Dividenden werden auch dieses Jahr in der Höhe von 110 Franken ausgeschüttet.

Den Aargauer Braten mussten sich die Anwesenden auch dieses Jahr mit eifrigem Tippen auf dem Abstimmgerätli (Televoter) verdienen. Neun Mitglieder des Verwaltungsrats wurden wieder gewählt, das beste Resultat erzielte mit 98 Prozent Therese Suter aus Seon. Der zurückgetretene Verwaltungsrat Ulrich Ziegler wird nicht ersetzt, wie Verwaltungsratspräsident Gerhard Hanhart erklärte: «Das Gremium soll nicht grösser sein als notwendig, neun Mitglieder besetzen alle Funktionen.» Zum ersten Mal war auch der im letzten Jahr gewählte Verwaltungsrat René Brülhart, Leiter der Finanzaufsichtsbehörde im Vatikan, anwesend. Für die letzte GV hatte er sich noch entschuldigen müssen.

2018 wird die Hypi 150 Jahre alt. Die nächste Generalversammlung wird der Auftakt zu den Festivitäten.