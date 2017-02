In Boniswil stehen grosse Investitionen an – rund 6,66 Millionen Franken sind bis 2022 geplant. Rund 2,8 Millionen wird allein die Sanierung und Umgestaltung der Seetalstrasse kosten. Hinzu kommt, dass mit dem neuen Finanzausgleich veränderte Rahmenbedingungen herrschen. Das erschwert Prognosen zur finanziellen Zukunft. Gemeindeammann Gérald Strub meinte im Rahmen der Informationsveranstaltung: «Sie verzeihen mir, wenn ich keine Zahlen nenne: Das wäre nicht seriös und ich würde mich nicht wohlfühlen dabei.»

Klar ist nur, dass die Verschuldung der Gemeinde steigen wird. Da stellt sich die Frage: Wie viel Geld will man für den Saalbau in die Hand nehmen? Gérald Strub beschrieb, welche Auswirkungen die Varianten auf die Finanzlage hätten:

Bei der billigsten Variante Sanierung für 160 000 Franken dürfte die Verschuldung nicht zusätzlich ansteigen, und auch der Steuerfuss würde bloss leicht angehoben.

Für die Revitalisierung nähme die Gemeinde mit 750 000 Franken deutlich mehr Geld in die Hand. Allerdings könnten die Betriebskosten im Vergleich zur ersten Variante gesenkt werden. Auf lange Sicht, bis 2040, ist deshalb die Kostendifferenz zur Variante Sanierung nicht mehr allzu gross. Kurzfristig aber nähme die Verschuldung zu, und damit müsste auch der Steuerfuss erhöht werden.

Ein Neubau würde die Gemeinde vier Millionen Franken kosten. Darin aber noch nicht enthalten sind Ausgaben für den Abbruch des alten Saalbaus sowie Ersatzlösungen für die Luftschutzräume und Fahrzeugboxen des Bauamtes. Insgesamt kämen Kosten von über fünf Millionen auf die Gemeinde zu. Der Ersatzneubau würde zu tiefer Verschuldung führen – über Jahre. Auch der Steuerfuss müsste massiv erhöht werden, wenn die Gemeinde ein jährliches Defizit vermeiden will. Die dritte Variante fällt deshalb faktisch aus dem Rennen. (AKA)