So ganz scheint sich Anita Süess mit der neuen Aufgabe noch nicht angefreundet zu haben. Zu weit sei der Fisch von den angestammten Tieren in der Landwirtschaft entfernt. «Ich mag eigentlich lieber Tiere mit einem Fell.» Fisch im Teller hingegen schmeckt beiden Frauen sehr. Zudem sei er rasch zubereitet. «Es braucht wenig, um einen feinen Zander auf den Teller zu zaubern», schwärmt Süess. Das Filet mit Salz, Pfeffer und Gartenkräutern würzen, in der heissen Bratpfanne kurz wenden. Fertig.»

Noch hält sich der Abnehmerkreis von Berghof-Zanderfilets in Grenzen: Die Fische sind aktuell im Volg Dintikon, in zwei Hofläden in der Region und im Restaurant Maiengrün in Hägglingen erhältlich. Dort findet an diesem Wochenende ein kulinarisches Festival mit Berghof-Zander statt. Es gibt zudem Informationen über den Zander und die Zucht. Heute Abend sind auch die Fisch-»Jungzüchter» anwesend.