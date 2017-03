Mehrere Hunderttausend Franken - so hoch ist der Schaden am Restaurant "Rössli" in Möriken. Das Feuer im Dachstock und das Löschwasser haben das "Rössli" schwer beschädigt. Die Polizei hatte am Freitag einen jungen Mann unter dem Verdacht der Brandstiftung verhaftet. Dieser zeigt sich geständig, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft gegenüber dem Blick bestätigt.

Es handelt sich um einen 20-jährigen Kosovaren mit Namen Albaton X. aus Windisch stammend.