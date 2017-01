Zug wartet kaum

Thomas Schörg arbeitet als Logistiker. Der 33-Jährige pendelt regelmässig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Boniswil an seinen Arbeitsplatz im Limmattal. Wenn es mal etwas später wird mit der Heimkehr, so ist an eine Rückfahrt mit dem Bus ab Lenzburg nicht mehr zu denken. Immerhin bleibt eine Ausweichmöglichkeit: Der Zug fährt um diese Zeit immer noch regelmässig durchs Seetal in Richtung Luzern.

Beim Zug ortet Schörg jedoch ein Anschlussproblem in Lenzburg. Verspätungen der SBB würden kaum abgewartet, der «Seetaler» könne einem problemlos vor der Nase wegfahren, moniert er. Wo das Problem liegt, dass die RBL-Linie 395 nach 20 Uhr nicht mehr über Seengen hinauskommt, ist Thomas Schörg nicht bekannt.

Gemeinde entscheidet

Bei der RBL stösst Schörgs Wunsch auf offene Ohren. «Wir würden die drei letzten Kurse der Linie 395 am Abend sehr gerne bis nach Boniswil führen», sagt René Bossard, Geschäftsführer der Regionalbus Lenzburg AG, auf Anfrage der az. Doch habe die RBL keinen Einfluss auf den Entscheid, ob der Bus im Dorf Halt mache oder nicht.

Dieser Beschluss liege einzig und allein bei der Gemeinde. In diesem Fall Boniswil. Dort habe man vor Jahren einmal festgelegt, zu den angesprochenen Zeiten am Abend auf einen Stopp im Dorf zu verzichten.

Die Gemeinden im Kanton Aargau sind für jeden Halt, den der Bus im Ort macht, zahlungspflichtig. Pro Kurs fallen laut Bossard aktuell zwischen 2000 und 3000 Franken an jährlich wiederkehrenden Kosten an. Mit dem Verzicht auf die Stopps spart Boniswil pro Jahr 6000 bis 9000 Franken.