Auch unverdächtige Menschen werden an den Bahnhöfen zu Abfallsündern. Geschäftsleute im Anzug entsorgen ihren Haushaltkehricht. Die Sackgebühr ist so gespart und das GA schneller amortisiert. Das tun auch Menschen ohne Anzug: Bis 80 Prozent des Abfalls an den Bahnhöfen stammt aus privaten Haushalten, schätzt Ali Parlak. Die SBB haben keine genauen Zahlen und können das nicht bestätigen. Doch Parlak hat es mit eigenen Augen gesehen: «Da werden ganze Säcke durch den Schlitz in den Abfallkübel gedrückt.» Was zu gross ist, wird daneben deponiert. Kinderwagen zum Beispiel, und alte Koffer. In Othmarsingen entsorgt jemand regelmässig Kleider am Bahnhof, in Rupperswil altes Fleisch. «Das stinkt immer grauenhaft!»

Nächster Halt auf der heutigen Reinigungstour: Bahnhof Mellingen-Heitersberg. Innert weniger als 20 Minuten leert Ali Parlak die Kübel und wischt die Perrons. Was ihn auch hier ärgert: Der Teppich aus Zigarettenstummeln bei den Gleisen. Die Reinigung mit Spezialsauger ist aufwendig. Das Gleis muss dafür extra gesperrt werden.

Nach dem Stopp in Mellingen fahren wir zurück nach Lenzburg. Der Bahnhof wird vom Railclean-Team Hunzenschwil gereinigt, wie jener in Turgi und Mellingen. Parlak und seine neun Kollegen haben ihre Basis im Hunzenschwiler Bahnhof. Jeden Tag sind sie von 5 bis 22 Uhr in zwei Schichten unterwegs. Zum Gebiet gehören die Strecken Lenzburg–Küngoldingen, Lenzburg– Mellingen und Lenzburg–Rekingen.

Am meisten zu tun hat das Hunzenschwiler Team im Bahnhof Lenzburg, dem drittgrössten im Kanton. Dieser wird zwischen 9 und 10 Uhr sowie am späten Abend gereinigt. Die 25 000 Reisenden, die hier jeden Tag ein- und aussteigen, hinterlassen viel Abfall. Probleme gibt es zudem mit Alkoholikern: Ganze Abfallsäcke sind mit Bierflaschen gefüllt. Wo sich die Alkoholiker treffen, liegen Scherben. Manche urinieren auf den Boden. Auch vor Pendlern. Ali Parlak zeigt uns wo: Hinter dem Kebab-Stand, gleich neben dem Busbahnhof. Einmal hat er einen Betrunkenen deswegen angesprochen. Der Bahnhof hat eine Toilette, sagte Parlak. Das kostet aber 20 Rappen, sagte der Betrunkene.

Manche Pendler entschuldigen sich

1000 machen Dreck, einer putzt. So beschreibt Ali Parlak das Verhältnis zwischen Verursacher und Reinigungskolonne. Ein manchmal schwieriges Verhältnis. Manche Pendler lassen Parlak spüren, dass er in deren Augen ein einfacher Putzmann ist. Wenn jemand vor seinen Augen eine Dose Cola auf den Boden wirft, schmerzt das. Vielleicht hätten sie mehr Respekt, wenn sie wüssten: Der dreifache Familienvater kann Karate und hat den Schwarzen Gürtel.

Solche Dinge passieren selten. «Die meisten Zugpassagiere schätzen unsere Arbeit.» Manche entschuldigen sich, wenn Abfall auf den Boden fällt. Manche sagen danke, dass geputzt wird. Und dann gibt es jene, die das Portemonnaie zücken und einen Fünfliber springen lassen. Trinkgeld für eine Arbeit, die viele Zugreisende niemals freiwillig tun würden. Eine Arbeit, die Ali Parlak aber liebt. «Ich habe mich noch nie beschwert», sagt er. Das sind keine leeren Worte: In 20 Jahren war Ali Parlak keinen einzigen Tag krank.