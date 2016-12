Kürzlich gab es eine Kollision zwischen einem Egliswiler Schüler und einem Rennradler; der Schüler brach sich eine Hand. An einen ähnlichen Unfall, der wesentlich weiter zurückliegt, mag sich Lehrer Theo Wyss erinnern. Für ihn ist jedoch klar: «Die wenigen Unfälle auf diesem Radweg wären auch auf einem breiteren Weg passiert.» Wyss, Oberstufenleiter der Schule Seengen, findet die Verbreiterung des Radwegs völlig überflüssig und sucht dafür auf petitio.ch Unterstützer.

Vonseiten von Schulleitung, Lehrern, Schülern, Eltern oder Schulpflege sei nie der Wunsch nach einer Verbreiterung geäussert worden, ist aus dem Seenger Schulhaus zu hören.

Rückweisung im Jahr 1978

Die Behörden der Einwohnergemeinde äussern sich zur Radwegverbreiterung nicht gross; man muss nichts daran berappen, also ist einem das Projekt egal. Dies war nicht immer so. Für den Bau des aktuellen Radwegs brauchte es zwei Anläufe. An der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 1978 wurde ein Rückweisungsantrag der SVP mit 226 zu 129 Stimmen gutgeheissen: Der Landverschleiss sei zu gross und zudem habe man vorgängig nicht mit den Landeigentümern verhandelt.

Fünfeinhalb Jahre später wurde ein Bruttokredit von rund 188 000 Franken als Gemeindeanteil von Seengen mit 219 zu 6 Stimmen genehmigt. Gegenüber der ursprünglichen Vorlage hatte man den Landbedarf von 60 auf 40 Aren reduziert. Der damalige Grossrat Hans Riniker hatte sich vorgängig beim Regierungsrat dafür eingesetzt, dass auch schmalere Radwege als viereinhalb Meter bewilligt und subventioniert werden.

Damals wurde an verschiedenen Fronten gegen kantonale Vorgaben und zu viel Landverschleiss gekämpft.