Zum 725. Geburtstag will man sich in Möriken-Wildegg jeden Monat ein spezielles Geschenk machen. Dabei ist es dem Gemeinderat ein Anliegen, mit den Aktivitäten im Verlaufe des Jubiläumsjahres auch bleibende und nachhaltige Projekte zu verwirklichen.

Deshalb ist man nun im Dorf besonders stolz über das jüngste Präsent zum Gemeindejubiläum: den Freizeitplatz an der Aare. Dieser ist nicht einfach in einem gewöhnlichen Viereck angeordnet. Der Grundriss des Platzes fällt auf: 725 Verbundsteine markieren die Gemeindegrenze. Die Zahl steht für die Anzahl Jahre. Im Zentrum steht eine Feuer- und Grillstätte. Daneben sprudelt ein Brunnen, gestaltet in der Form eines Pontonierbootes. Geschichtete Kalksteine bieten den Besuchern eine Sitzmöglichkeit.

Am Wochenende ist der neue Freizeitplatz an der Aare mit der Dorfbevölkerung feierlich eingeweiht worden. Er befindet sich vis-à-vis der ARA Langmatt, an der Flussstelle, an der die Armee früher ihre Übersetzübungen abgehalten hat. In seiner Ansprache wünschte Gemeindeammann Hans-Jürg Reinhart den künftigen Besuchern des Freizeitplatzes viele gemütliche und gesellige Stunden. «Ich hoffe, dass sich alle Generationen hier treffen, um gemeinsam zu verweilen und zu grillieren», sagte er. Bei der Gestaltung war die Landschaftskommission an vorderster Front dabei, finanziert wurde die Anlage von verschiedenen Sponsoren.

Mit den Jubiläums-Events geht es Schlag auf Schlag weiter: Am 8. April lädt die Trachtengruppe zum Eierfärben im Gemeindehaus und auf dem Yul-Brynner-Platz ein. Am 10. Juni wird ein Ausflug zum Berghaus der Gemeinde auf der Bettmeralp organisiert. Am 30. Juni und 1. Juli soll ein Beizli-Fest die Gemeinde unterhalten. Im zweiten Halbjahr geht es im gleichen Stil weiter. Unter anderem wird ein neuer Walderlebnispfad gebaut (siehe Box unten).