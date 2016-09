Weniger als 300 Meter hangaufwärts von der zentralen Aarauerstrasse liegt in Beinwil am See das Gebiet Tschuepli. Das 1,9 Hektaren grosse Areal liegt in der Wohnzone W2b, ist aber noch weitgehend unbebaut.

Dass «Tschuepli» im ganzen Dorf zum Reizwort wurde, ist dem Gestaltungsplan zu verdanken, der die künftige Überbauung regelt und Grundsatzdiskussionen über die Entwicklung des Dorfes auslöste.