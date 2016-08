«Der Abschied nach so vielen Jahren tut weh. Wir haben uns seit 2000 einen guten Namen und viele Stammgäste erarbeitet», sagt Christoph Braschler

(13 Gault-Millau-Punkte). Warum geht er? Der 51-Jährige hat zusammen mit seiner Frau Barbara (45) den Wunsch, nach neuen Ufern aufzubrechen. Und die Möglichkeit dazu: Im Frühling meldete sich ein Investor aus der Region, der die «Seebrise» kaufen wollte. Nach einigen schlaflosen Nächten hätten sie sich entschieden, das Haus weiterzugeben, sagt Braschler. Und wo sieht er seine neue Herausforderung? Braschler kann es noch nicht verraten. Aber die Chancen stehen gut, dass er der Aargauer Gastronomie erhalten bleibt.

Das «Seebrise»-Gebäude stammt aus dem Jahr 1850. «Wir wussten, dass es ein sehr altes Haus ist, als wir 1999 beschlossen, es zu kaufen», sagt Braschler. Sie hätten in all den Jahren zwei Millionen Franken investiert, unter anderem eine Viertelmillion in eine schöne Terrasse.

Die «Seebrise» ist laut Braschler ein erfolgreicher Betrieb: «Es ging eigentlich immer aufwärts.» Aber er verschweigt nicht, dass es Schwierigkeiten zu bewältigen gab. Da sei erstens die Tatsache, dass die Lage am Hallwilersee zwar schön, der Betrieb aber sommerlastig seit. Zweitens hätten sich sowohl die Kundschaft als auch die Konsumationsgewohnheiten verändert. Etwa, weil die Promille-Grenze gesenkt wurde. Drittens wurde die Konkurrenz grösser: In unmittelbarer Nähe kam die neue «Schifflände» dazu und Lenzburg entwickelte sich in Richtung Gastronomie-Hochburg.

Christoph Braschler ist stolz auf das, was er erreicht hat. Dazu gehört auch die Ausbildung von sieben Lehrlingen. Besonders freut ihn, dass seine Koch-Lernende Ramona Bolliger ihre Ausbildung im Sommer mit der kantonalen Bestnote von 5,6 abgeschlossen hat.

Die «Seebrise» ist bereits das zweite Seetaler Speiselokal, in dem es dieses Jahr zu einer Zäsur kommt. Ende Juni ging in Boniswil der «Seeblick» zu. Der künftige «Seebrise»-Besitzer möchte im Gebäude weiterhin ein Restaurant betreiben. Falls kein geeigneter Pächter gefunden wird, ist aber eine Umnutzung in Wohnungen nicht ausgeschlossen.