Eineinhalb Jahre war Andreas Hediger Trainer beim FC Lenzburg. Im letzten Jahr führte er den FCL zum Ligaerhalt in der 2. Liga inter. In der laufenden Meisterschaft zogen die Blau-Weissen allerdings einen miserablen Saisonstart ein.

Nach acht Spielen hatten sie nur einen einzigen Zähler auf dem Konto. «Schon damals wurden die ersten Forderungen laut, dass wir in dieser Situation unmöglich an Andreas Hediger festhalten können», sagt Co-Präsident Ueli Bruder.

Damals stärkte die Vereinsführung allerdings ihrem Trainer den Rücken, stellte ihm jedoch Carmine Viceconte als Sportchef zur Seite. Das Duo harmonierte gut. Der FCL holte in den letzten fünf Partien vor der Winterpause elf Punkte und verabschiedete sich damit vom letzten Tabellenrang.

Doch was gut begann, hielt nicht lange. In der Winterpause zeigte sich, dass die Chemie zwischen Andreas Hediger und der Mannschaft nicht mehr stimmte. «Obwohl nach der Vorrunde bis auf einen Spieler alle ihre Zusage gegeben hatten, dass sie bei uns bleiben, waren plötzlich vier Spieler nicht mehr dabei. Das brachte Unruhe in die Mannschaft und weitere Spieler spielten mit dem Gedanken, den Verein zu verlassen», so Bruder.

In dieser Situation suchten Hediger, Viceconte und die beiden Co-Präsidenten Ueli Bruder und Mike Barth das Gespräch. Am letzten Freitag einigte man sich darauf, dass es für alle Beteiligten die beste Lösung ist, wenn Andreas Hediger per sofort sein Amt als Trainer niederlegt. «Wir haben uns im Guten getrennt und uns zum Abschied die Hand gegeben. Das Kapitel ist für mich abgeschlossen», sagt Andreas Hediger.

Weitere Angaben möchte er zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen, lässt jedoch verlauten, dass er sich durchaus vorstellen kann, eine neue Herausforderung als Trainer anzunehmen. Vorübergehend übernimmt Sportchef Carmine Viceconte die Geschicke der ersten Mannschaft des FC Lenzburg.

Der Verein steht jedoch bereits in Verhandlungen mit potenziellen Nachfolgern von Andreas Hediger. Wer auch immer das Traineramt beim FCL übernehmen wird, steht vor der schwierigen Aufgabe, aus dem Team wieder eine Einheit zu formen und die Abgänge von Ushtrim Hasani (zum FC Dulliken), Atdhe Kadrijaj (zum FC Entfelden), Xavi (zum FC Zofingen) und Kevin Novo (zu ZH United) zu kompensieren.