Verantwortung wiegt schwer

An der letzten Wintergmeind haben die Dürrenäscher die Abrechnung über den Projektierungskredit im dritten Anlauf zwar zähneknirschend aber deutlich genehmigt und den Fall damit zu den Akten gelegt. Doch: «Die Turnhallen-Geschichte hat bei den Mitgliedern ein Bewusstsein hervorgerufen, welche Verantwortung ein solches Amt tatsächlich beinhaltet», sagt Gemeindeammann Andrea Kuzma. Auch der Dorfbevölkerung sei klar geworden, welche weitrechenden Folgen ein derartiges Amt nach sich ziehen könne.

Von Schoultz, Engel und Gombosi haben die Konsequenzen aus der unschönen Geschichte gezogen und ihre Demission eingereicht. Ein Entscheid, den Kuzma bedauert. Die Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinderat und der Finanzkommission habe gut geklappt. Kuzma zeigt jedoch Verständnis für den Schritt der drei Kommissionsmitglieder. «Die Aufgaben werden immer komplexer.

Gerade in den vergangenen vier Jahren haben die Anforderungen extrem zugenommen.» Sie fügt an, es wäre deshalb wünschenswert, wenn sich Kandidatinnen oder Kandidaten mit entsprechender Fachkompetenz für die Wahl zur Verfügung stellen würden. Zumindest ein Mitglied müsse in Zukunft vom Fach sein. In der Kommission werde heute Fachwissen verlangt, das durch all die Vorgaben in gewissem Masse auch vorausgesetzt werde. Wo diese Fachkompetenz im 1200-Seelen-Dorf hergenommen werden soll, weiss Andrea Kuzma noch nicht. Der Gemeinderat habe vorgestern Abend die Parteipräsidenten über die Rücktritte informiert, sagt sie.

Zwei neue Gemeinderäte

Nebst der Finanzkommission meldet die Gemeinde auf das Ende der laufenden Amtsperiode per 31. Dezember 2017 weitere Rücktritte. Im Gemeinderat gibt es gleich zwei Vakanzen: Vizeammann Stephan Villiger und Gemeinderätin Alexandra Lindenmann treten nicht mehr an. Villiger sitzt seit 2006 im Gemeinderat, seit 2014 ist er Vizeammann. Er habe mitgeteilt, nach 12 Jahren wieder mehr Zeit in Job und Familie investieren zu wollen. Alexandra Lindenmann verzichtet nach nur einer Amtsperiode auf eine Wiederwahl. Laut Kuzma macht sie berufliche Mehrbelastung geltend.

Ihre Demission ebenfalls eingereicht haben Stephan Siffert, Präsident der Schulpflege, Hans Rudolf Stalder aus der Steuerkommission sowie Fritz Winkler aus dem Wahlbüro und Urs Engel, Ersatz Wahlbüro.