Doch soviel lässt der OK-Präsident durchblicken. «Der Gewinn wird in einem hohen fünfstelligen Bereich sein.» Dass sich die Veranstaltung auch finanziell lohnen werde, sei das angestrebte Ziel gewesen, verrät Renfer, Unternehmer und Präsident des Gewerbevereins Lenzburg und Umgebung.

Gewinnverteilung

Wie sieht es nun mit der Verteilung des Gewinns aus? Sind da verschiedene Parteien, welche die hohle Hand machen? Renfer winkt ab. Was unter dem Strich auf der Habenseite erscheint, «geht vollumfänglich in die Vereinskasse». In diesem Fall in diejenige des Schwingklubs Lenzburg, der die Sportveranstaltung organisiert hat.

Laut Renfer soll das Geld in den Ausbau und Unterhalt des Schwingerkellers investiert werden. Und natürlich in den Schwinger-Nachwuchs. Für Renfer sind die jungen Nordwestschweizer, die kürzlich am «Eidgenössischen» in Estavayer-le-Lac den Kranz holten, ein Versprechen für die Zukunft und für noch höhere Weihen.

Über 400 Helferinnen und Helfer waren am Schwingfest im Einsatz. Darunter verschiedene Vereine beziehungsweise deren Mitglieder. Sie bekommen einen Betrag über die vereinbarte Entschädigung hinaus in ihre Vereins-Kasse.

Vom Erfolg profitieren konnten auch die rund 150 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Beim kürzlich durchgeführten Abschlussfest wurde im Teller und auf der Bühne viel geboten. «Wir haben für die Helfer ein kleines Oktoberfest veranstaltet», freut sich Renfer, dessen vom Gewerbeverein organisierter Biersause in der Lenzburger Altstadt nach wenigen Auflagen von verschiedenen Seiten wieder der Garaus gemacht worden war.

Höhere politische Ambitionen

Als OK-Präsident des 110. Kantonalschwingsfests verschwindet Erich Renfer wieder aus der Öffentlichkeit. Längst ist er an anderer Stelle wieder aufgetaucht.

Der Lenzburger Einwohnerrat hat weitere politische Ambitionen. Auf der Liste der SVP will er in vier Wochen in den Grossen Rat des Kantons Aargau einziehen.