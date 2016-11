Im November letzten Jahres flogen die vier Frauen für zwei Wochen in die Schweiz. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass sie für das Team «Dynamo SeeWy» Volleyball spielen werden. Das taten sie denn auch (und die az berichtete darüber). Haben sie dabei etwas verdient? Nein, es sei ein Freundschaftsdienst gewesen, versicherte E. W. Die Frauen hätten sogar auf eigene Kosten eine Lizenz gelöst. «Sie spielten zum Spass und zum Vergnügen in der Amateurliga.» Und: «Volleyball ist in der Schweiz eine brotlose Kunst.» Es gebe einen einzigen Vollprofi-Klub. In Zürich. Die vier Russinnen wohnten bei der Mutter von E. W. in Egliswil. Und sie waren viel unterwegs – um die Schweiz zu erkunden.

Ob es moralisch statthaft ist, sich für vier Spiele mit Russinnen zu verstärken, war gestern nur am Rand ein Thema. Dies umso mehr, als der Volleyball-Verband sich nicht daran störte. Aber die Baselbieter Konkurrenten von «Dynamo SeeWy». Und so kam es zum Verfahren wegen Beschäftigens von Ausländerinnen ohne Bewilligung.

«Ich hoffe, dass ich von Schuld freigesprochen werde, sagte der Angeklagte in seinem letzten Wort. Es dauerte nicht einmal fünf Minuten, bis das Urteil gefällt war: Freispruch. Denn es handle sich beim Volleyballspielen in der 1. Liga um eine Tätigkeit, die üblicherweise nicht gegen Entgelt ausgeübt werde.