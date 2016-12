Während der Samichlaus im Burghaldenhaus ein ernstes Wörtchen mit den Gemeindeammännern des Bezirks redet, herrscht in den Gassen Lenzburgs eine ausgelassene Stimmung. Lachen ist zu hören und Musikfetzen, von irgendwo aus den Gassen hergeweht. Kerzen, weihnachtliche Lichter brennen. Der Duft nach gebratenen Mandeln liegt in der Luft. Die Besucher, zu Tausenden in den Gassen unterwegs, verlieren sich in Verlockungen, müssen wählen zwischen Magenbrot und Zuckerwatte, Kerzen hier und Kränzen da. Ein kalter, aber wunderschöner Tag für den Chlausmarkt.

Das findet auch Vreni Büchler aus Tägerig. Sie kommt seit zehn Jahren mit ihren selbst gezogenen Kerzen an den Chlausmärt. Gewagte Verzierungen, runde Neujahrskugeln, Kerzen in Tropfenform – all das liegt in der Auslage. Und mehr noch: Täuschend echt sehen die Bierflaschen und Mohrenköpfe aus – wer naschen will, beisst auf Wachs.