Das ist viel Geld. Geld, das Staufen nicht leichtfertig lockergemacht hat. Die Erweiterung des Dorfes wird seit den 1970er-Jahren in den Amts- und Wirtsstuben diskutiert. Schon Otto Mosers Vorgänger wussten um die Attraktivität von Esterli-Flöösch: Wer hier wohnt, ist zu Fuss schnell am Bahnhof Lenzburg und dann in 20 Minuten in Zürich. Der Autobahn-Anschluss Hunzenschwil liegt praktisch vor der Haustür. Neidisch blickt zudem der Nachbar Lenzburg ins Steuerparadies Staufen.

Kein Wunder also, dass die Investoren in Scharen kamen, als Staufen 2012 den Startschuss für die Erweiterung des Dorfes gab. Als die Haupt-Erschliessungsstrasse gebaut wurde, standen bereits die ersten Bauprofile.

Der 3000. Staufner ist ein Bub

Heute ist Esterli-Flöösch eine andere Welt. Wo einst Katzen vor dem Mausloch kauerten, rollen Autos aus Tiefgaragen. Dutzende Mehrfamilienhäuser sind aus dem Boden geschossen, die Überbauungen tragen Namen wie «Pfalz», «Lindenblick» und «Wohnpark Tilia». In deren Mitte steht eine 1,8 Millionen Franken teure Wärmezentrale der AEW, die 380 der 500 Wohnungen versorgt. Die Energie liefern Holzschnitzel aus der Region.

Noch sind nicht alle Wohnungen an den Wärmeverbund angeschlossen, der jährlich 5500 Tonnen CO2 einsparen soll. Von den 500 Wohnungen sind derzeit etwa 200 bezogen. Das erste Namensschild war 2014 an einer Türklingel angebracht worden. Seither haben sich rund 500 Neuzuzüger im neuen Gemeindehaus angemeldet. Dieses war 2013 eingeweiht worden, gerade rechtzeitig vor dem Ansturm.