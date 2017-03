Ein leeres Schulhaus kann beklemmend wirken. Fand man sich zu Schulzeiten statt in einem bevölkerten Zimmer in einem leeren Gang, war etwas nicht in Ordnung. Doch die Leere, die momentan im ehemaligen Bezirksschulhaus herrscht, übertrumpft dieses unangenehme Gefühl bei weitem.

Das Gebäude ist leer und eben doch nicht. Bänke und Stühle sind weg, Radiatoren und hölzerne Wandverkleidungen liegen auf dem staubigen Boden. An einer Tafel stehen neben Obszönitäten noch übrig gebliebene Notizen, in einem offenen Wandschrank liegt ein zerknittertes Lampion in Sonnenform, eine absichtlich oder versehens zurückgelassene Yukapalme lässt im Treppenhaus die Blätter hängen. Wände und Kaminvorsprünge wurden mit pinker Farbe besprüht: «Abbruch». Die Bez als Ozeandampfer am Bleichenrain, der nach 87-jähriger Fahrt ausgeweidet wird.

Nicht auf den Friedhof

Doch das Schiff wird nicht auf den Friedhof geschleppt, sondern umgerüstet für die nächste Besatzung: anstelle Bezler nimmt das Haus in Zukunft Primarschüler auf. Anfang Jahr haben die Umbauarbeiten für das in Primarschulhaus Bleicherain umbenannte begonnen.

Daniel Käppeli ist bei der Stadt für den Unterhalt von Liegenschaften zuständig. «Die Arbeiten laufen nach Plan», sagt er und steigt auf der Treppe nahe dem Bleichenrain in den ersten Stock, wo sich früher das Lehrerzimmer befand. Die Stufen, von Tausenden von Kinderfüssen ausgetreten, sind mit Holz verschalt. Genau so wie die steinernen Türeinfassungen der Eingangstür zum Schulhaus. «Diese Bauteile wollen wir erhalten», sagt Käppeli. Die Geschichte und die Architektur des Gebäudes sollen weiterleben.

Mehrere Farben übereinander

Es werden nicht nur Bestandteile erhalten, sondern auch bewusst wieder Elemente rückgängig gemacht. So zum Beispiel die Fenster. Die Fenster mit den wuchtigen Alurahmen werden durch solche aus Holz ersetzt. In einem Zimmer scheint die Sonne bereits durch ein Musterfenster. Das helle Grün des Holzrahmens wurde historisch rekonstruiert.

Auch an anderen Stellen sollen die Farben wieder in einen ursprünglicheren Zustand zurückverwandelt werden. Aus den frühsten Zeiten existieren keine Bilder aus den Innenräumen. «Aber an den Wänden haben wir mehrere Farbschichten übereinander entdeckt», sagt Käppeli. Im Eingangsbereich sind unter dem dominanten Dunkelrot Beigetöne zum Vorschein gekommen, im Gang im dritten Stock leuchtet unter dem Rot ein zartes Hellblau. Die orange Aussenfassade verdankt das Schulhaus der Vorliebe der 70er-Jahre für diese Farbgruppe. Damals wurden die Fenster und die Fassade renoviert. Die Farbe ist aber laut Käppeli nicht weit weg vom Originalzustand und soll diesem wieder angeglichen werden.