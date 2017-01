Ammerswil ist etwa fünf Kilometer von der Autobahn A1 entfernt. Das Dorf verfügt über keinen brauchbaren Handy-Empfang. Will ein erheblicher Teil der Bewohner, dass es auch so bleibt?

138 Stimmberechtigte (von total 480) haben nämlich gegen einen Beschluss der Wintergmeind 2016, keine Steuergelder gegen das Baugesuch der Salt Mobile SA für eine Mobilfunk-Antenne zu investieren, das Referendum ergriffen. 50 000 Franken sollten für die juristische Beratung aus der Gemeindekasse fliessen, um die Installation der Mobilfunk-Antenne im Wohngebiet zu verhindern. Jetzt kommt das Geschäft am 12. Februar an die Urne.

Zum siebenköpfigen Initiativkomitee gehört Susanna Fehr. Für sie ist klar, dass das weitflächige Funkloch in Ammerswil beseitigt werden muss. Doch: «Eine Antenne in dieser Dimension würde das Ortsbild massiv beeinträchtigen», erklärt Fehr als einen der Hauptgründe für die Ablehnung der der geplanten Mobilfunk-Antenne.

Zur Standortfrage erklärt Fehr weiter. «Der vorgesehene Standort der Mobilfunk-Antenne an einem Industriegebäude ist im kinderreichsten Quartier des Dorfes. In der angrenzenden Wohnsiedlung ‹im Moos› hat es am meisten Kinder.» Die Initianten machen gesundheitliche Risiken durch die Langzeitwirkung der Antennen-Strahlen geltend.

Zudem fühlen sich die Referendums-Initianten nicht ernst genommen – weder von der Gemeinde noch von Salt. Die Reaktionen an der Einwenderversammlung hätte dies deutlich aufgezeigt. Weiter habe die Gemeinde die Standortfrage zu passiv angegangen, der Baugesuchprozess sei nicht korrekt verlaufen und die Bevölkerung im Vorfeld nur ungenügend informiert worden. «Bei der Baueingabe waren die Profile noch nicht montiert», bemängelt Susanna Fehr.

Neuer Standort schwierig und teuer

Dem widerspricht der Gemeinderat in seiner Dokumentation zur Urnenabstimmung. Der gesamte Ablauf rund um das Baugesuch sei korrekt abgewickelt worden. Im Oktober 2016 hatte der Gemeinderat die Bewilligung erteilt. Gegen diese wurde fristgerecht Einsprache erhoben Der Fall liegt derzeit beim Regierungsrat.