Ein Hort des Fachwissens

Die Tatsache, dass viele der Zuschauer an der Super Bowl Party in der einen oder anderen Weise mit den Argovia Pirates in Verbindung stehen, machte das Pub in der Sonntagnacht zu einem Hort des Fachwissens. Wer mit den Regeln des American Football zu Beginn des Spiels noch nicht vertraut war, konnte in jeder Ecke einen Schnellkurs belegen. Auch der Grund, weshalb die meisten Gäste das Football Team aus Atlanta und nicht die letztlich siegreichen New England Patriots unterstützten, war schnell geklärt. «Die New England Patriots mit ihrem Superstar Tom Brady sind etwa so dominant wie der FC Basel im Schweizer Fussball», erklärte Viktor Gegeckas, Präsident der Argovia Pirates, «deshalb unterstützen viele den Underdog.» Für ihn ist das Finale von vorgestern Nacht, das als erstes der Super-Bowl-Geschichte in die Verlängerung ging, ein eindrücklicher Beweis für die Attraktivität des American Football. «Es war ein genialer Match mit einem riesigen Comeback. Im American Football kommt es auf jeden einzelnen Spieler an. Das Team ist genau so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Das hat man in diesem Spiel gesehen.»