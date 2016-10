Die souverän bestätigte FDP-Grossrätin Jeanine Glarner (Möriken-Wildegg) bekam am Wahltag mit ihrer Einschätzung recht. Für sie hatte sich der Einbruch der SVP schon länger abgezeichnet: «Auf den hinteren Positionen hatte es dort keine starken Kandidaturen.»

Wie erwartet ging der zweite FDP-Sitz an den Boniswiler Gemeindeammann Gérald Strub, der den zweiten Platz auf der Liste klar rechtfertigte. Sein Abstand zum ersten Ersatzmann, dem Lenzburger Stadtrat Martin Steinmann, beträgt fast 800 Stimmen. In einem Facebook-Post freute sich Strub über andere Neulinge im Bezirk: «Mit meinen Gemeindeammänner-Kollegen Daniel Mosimann und Rolf Jäggi werde ich mich wie versprochen auch für einen starken Bezirk einsetzen.»

Die SVP weist im Bezirk Lenzburg mit 34,6 Prozent immer noch einen Wähleranteil auf, der deutlich über dem Kantonsschnitt liegt. Doch die Volkspartei hat auch hier 1,6 Prozent der Stimmen und damit einen Sitz verloren. Dies ist sicher der Tatsache geschuldet, dass vom bisherigen Grossrats-Quartett nur zwei Bisherige wieder kandidierten. Der Wegzug von Maya Meier-Frey (die im Bezirk Brugg wieder gewählt wurde) und der Rückzug von Hans Dössegger führten zum Verlust der nötigen Stimmen.

Die Bisherigen Pascal Furer und Alois Huber führen die SVP-Liste an. Die beiden werden die nächsten vier Jahre vom Egliswiler Gemeindeammann und Bezirkspartei-Präsidenten Rolf Jäggi begleitet. Eher überraschend belegen die zwei einzigen Frauen auf der Liste die ersten Ersatzplätze: Jacqueline Felder aus Boniswil liegt vor der aus dem Wynental zugezogenen Michelle Rütti.

«Dass wir hier einen Sitz verloren haben, ist für mich schon ein Wermutstropfen», räumte Jäggi ein: «Einmal erwischt es jene, mal die andern: Vor vier Jahren die FDP, nun uns.»

CVP konnte Sitz halten

Die drei Parteien mit einem zweistelligen Wähleranteil schicken auch die nächsten vier Jahre sieben Vertreter nach Aarau. Für viele Beobachter überraschend konnten alle fünf Splittergruppen mit einem Anteil zwischen 4,9 und 6,5 Prozent Wähleranteil ihren Sitz behaupten. Die GLP mit Barbara Portmann (Lenzburg), die Grünen mit Irène Kälin (Lenzburg), die CVP mit Sabine Sutter-Suter (Lenzburg), die BDP mit Maya Bally (Hendschiken) und die EVP mit Christian Minder (Lenzburg).

Alle ausser Sabine Sutter sassen bisher schon im Grossen Rat. Die CVP trat ohne die Bisherige Trudi Huonder an. «Ich freue mich sehr, dass wir den Sitz trotzdem halten konnten», so die Lenzburger Einwohnerrätin. Die CVP sackte zwar in der bezirksinternen Rangliste auf die ungewohnte Position 6 ab, doch Sabine Sutter will dies nicht dramatisieren: «Dies ist eher ein Zufall, denn wir sind da alle ganz nah beieinander.»