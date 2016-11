Gut 30 Personen liessen sich am Samstagmorgen vor Ort über ein Geschäft der nächsten Seoner Gemeindeversammlung orientieren. Am 18. November entscheidet das Stimmvolk unter anderem über die Änderung der Materialabbau- und Deponiezone im Gebiet Emmet. Mit dieser Teiländerung der kommunalen Nutzungsplanung wird entschieden, in welche Richtung sich die Tätigkeiten der Hauri Kiesgruben und Transporte AG entwickeln wird.

Dass da über andere Zeiträume als in der ohnehin nicht schon durch übertriebene Agilität auffallende Verwaltung und Politik entschieden wird, machte Roland Bertschi von der Geschäftsleitung der Hauri AG schnell deutlich: Mit der geänderte Kiesabbauzone will die Firma sicherstellen, dass sie der Bauindustrie auch in 20, 40 oder noch mehr Jahren Kies und andere Rohstoffe liefern kann.

Reihenfolge unerheblich

Die nun gültige Abbaubewilligung stammt noch aus den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts. «Inzwischen hat man erkannt, dass dies nicht die wirtschaftlich und ökologisch beste Lösung darstellt», so Bertschi zu den interessierten Seonern. Statt nach Norden soll die Kiesgrube mittelfristig nach Westen ausgedehnt werden. Die vorerst nicht benötigte «Erweiterung Nord» wird nun wieder in die Landwirtschaftszone umgeteilt.

Eine Anpassung des kantonalen Richtplans ist nicht nötig, da beide Areale bereits vorgemerkt sind. Langfristig spielt die Reihenfolge eh kaum eine Rolle, da die Ururur-Ahnen keinen Unterschied sehen werden. «Wir werden das Plateau so zurücklassen, wie es jetzt ist», so Planer Markus Hüsser am Info-Anlass.

Breite Akzeptanz

Diese Teiländerung wurde während der Mitwirkungsphase im Frühjahr schon gut akzeptiert. Bei der Auflage im Herbst ging lediglich eine Einwendung ein: Der WWF macht sich Sorgen über die Breite des Wildtierkorridors. Grosse Sorgen macht sich Roland Bertschi deswegen nicht: «Es haben bereits zwei Gespräche stattgefunden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine beidseitig akzeptable Lösung finden werden.»

Dass man sich bei der Hauri AG ebenfalls für die Natur einsetzt, konnten die Teilnehmer der Orientierung von Doris Hösli vom Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie erfahren. Mittlerweile bilden Kiesgruben exklusive Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die es sonst schwer hätten.

Eine Teilnehmerin sprach den Firmenchefs ein «dickes Kompliment» für ihren Einsatz in diesem Bereich aus. Roland Bertschi verriet hier einen Firmen-Grundsatz: «Wir wollen nicht nur etwas nehmen, sondern der Natur auch etwas zurückgeben.»

So dürfte die Gemeindeversammlung für die angestrebte Teiländerung der Nutzungsplanung keine allzu hohe Hürde sein.