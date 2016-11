Über 20 Jahre Berufserfahrung

Am Mittwoch stand der Lastwagen-Chauffeur vor Gericht. Der Vorwurf: Fahrlässige Tötung. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann zuvor per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 13'500 Franken verurteilt, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von drei Jahren. Zudem soll der Chauffeur eine Busse von 2500 Franken zahlen sowie Verfahrenskosten von knapp 11'000 Franken. Der Chauffeur akzeptierte den Strafbefehl jedoch nicht, weshalb der Fall nun am Bezirksgericht Lenzburg verhandelt wurde.

Vor Gericht erschien ein schlanker, 44-jähriger Slowake mit kurzen Haaren und Brille. Der Lastwagen-Chauffeur lebt seit mehreren Jahren in der Region Brugg. In die Schweiz kam er wegen des Geldes: Als Lastwagenfahrer verdiene er hier mehr als in der Slowakei, sagte er vor Gericht. Netto etwa 4000 Franken monatlich, plus 13. Monatslohn. Der Vater von zwei Kindern hat eine weisse Weste: keine Vorstrafen, keinen Ausweisentzug. Und dies bei über 20 Jahren Berufserfahrung als Chauffeur in der Slowakei und der Schweiz.