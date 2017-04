Wo hat sie ihren neuen Freund kennen gelernt? Im Ausgang. Im «Glashaus» in Reinach hätten sie sich ein erstes Mal gesehen. Und dann durch Zufall zwei Wochen später wieder. An einem Festival. Erst dann habe er sie angesprochen. «Ich habe nicht gedacht, dass er Bauer ist», sagt Janine Erne. Und er wusste nicht, dass sie beim «Bachelor» mitgemacht hatte. Was sie an ihm besonders schätzt: «Er ist mit den Kindern ganz herzig.»

Rinaldo Jappert hat denn auch Mama Erne und die beiden Kids bereits in die Ferien begleitet. In die Dominikanische Republik.

Die nächsten Abenteuer von Janine Erne? Auf dem Programm stehen etwa der «Muddy Angel»-Schlammlauf in Zürich, weitere Fotoshootings und die Street Parade auf dem Lovemobile von DJ Patt Farell. (uhg)