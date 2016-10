Die S-Bahnzüge S9 Lenzburg - Luzern fallen zwischen Beinwil am See und Luzern aus.

Reisende von Lenzburg nach Luzern oder umgekehrt müssen via Rotkreuz reisen, teilt die SBB mit.

Grund dafür ist ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen in Gelfingen (Luzern). Die beiden Fahrzeuge blockieren die Geleise. Beim Unfall wurden nach ersten Angaben der Luzerner Polizei die beiden Autoinsassen verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 10 Uhr in Gelfingen. Die Strasse zwischen dem Ort und Hochdorf wurde vorübergehend gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.

Die Störung soll gemäss der SBB bis zirka 17 Uhr dauern.