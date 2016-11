Genau so sei es gewesen, erklärt Janine Erne. Nach dreieinhalb Wochen in Thailand habe sie ihre achtjährige Tochter und ihren sechsjährigen Sohn extrem vermisst. Sie habe nicht nach Dubai weiterfliegen wollen. Die Gesamtsituation habe für sie nicht mehr gestimmt.

Unerwünschter Abgang

Offensichtlich hatten die «Bachelor»-Produzenten versucht, die Sympathie-Trägerin Janine Erne so lange wie möglich in der Sendung zu behalten. Und sie wollten verhindern, dass gegen aussen der Eindruck entstehen könnte, die Aargauerin habe Janosch Nietlisbach einen Korb gegeben. Das Gegenteil ist der Fall. Sie schwärmte noch am Montag in der Sendung vom Zuger («ein toller Mann») – nur war die Liebe zu ihren beiden Kindern stärker.