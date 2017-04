An einem derart schönen Frühlingstag wie dem 1. April hat ein Schneemann definitiv ausgedient. Doch wohin mit dem sperrigen Stück, wenn es nicht von alleine wegschmilzt, sondern aus dauerhaftem Styropor gefertigt ist? Der ehemalige az-Redaktor Heiner Halder wusste, wo er die Winterdekoration entsorgen konnte: Die EVP Lenzburg-Seetal sammelt seit mehreren Jahren Expandiertes Polystyrol, auch Styropor oder Sagex genannt, und stand am Samstag mit grossen Recycling-Säcken auf dem Metzgplatz bereit.

Therese Spörri und Melanie Ramseyer leiteten die Aktion. Für das Zerkleinern des Materials hatten sie Hilfe von weiteren EVP-Mitgliedern. «Der schonende Umgang mit Ressourcen ist ein Punkt in unserem Parteiprogramm», erklärten die beiden Frauen. «Das sollen nicht nur leere Worte sein, wir wollen auch aktiv etwas dafür tun.»

Rund dreieinhalb grosse Entsorgungssäcke wurden am Samstag gefüllt, etwas mehr als beim letzten Mal. «Die Leute wissen unterdessen von dieser Sammlung, die zweimal im Jahr stattfindet, und bewahren das Material auf, bis sie es bringen können», berichteten Therese Spörri und Melanie Ramseyer, während sie das Sagex in Stücke brachen und in die vorfinanzierten Säcke packten. Diese können sie bei der Bausort AG in Hunzenschwil abgeben. Das Styropor wird zum Beispiel als Isolationsmaterial wiederverwendet.

Wer beim Sammelplatz vorbeischaute, konnte nicht nur Sagex abgeben, sondern auch einen Kaffee oder Tee trinken. Dazu servierten die Frauen selbst gebackenen Zopf. Tröpfchenweise kamen die Leute mit ihrem Entsorgungsmaterial, einige blieben auch gerne für einen Schwatz. «Es kam ein Mann mit Hund vorbei», erzählten Therese Spörri. «Er hat einen Tee getrunken und wir haben ein bisschen geredet. Später kam er wieder und brachte uns noch sein Sagex.»

Von Möriken her kam Brigitte Schödler extra nach Lenzburg, um ihr Styropor zu entsorgen. «Ich sammle es immer und bringe es dann her, damit es wiederverwendet wird», sagte sie. «Es ist ja Blödsinn, so etwas wegzuwerfen, und ich wüsste nicht, wo ich es sonst abgeben könnte.»