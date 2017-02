Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort haben sich sechs Prinzessinnen zu einer Gang zusammengerauft und sammeln mit grossen Plastiksäcken Konfetti. «Werfen wir das jetzt Justin an?», fragt die kleinste unter ihnen nach einer Weile. Zustimmendes nicken in der ganzen Runde. Im Gleichschritt tauchen sie wieder im Geschehen ein. In einer Nebenstrasse versucht derweil ein kleiner Kobold mit vollem Körpereinsatz so viel von den kleinen bunten Papierfetzen einzufangen, wie möglich. Dafür legt er sich flach auf den Bauch, legt den Kopf in den Nacken und fährt mit ausgeschränkten Armen flach über den Boden.

Konfetti ist heute sowieso das Wichtigste. Nicht die Musik, nicht das Brötchen, nicht die Schokolade oder die Bratwurst: Nein, das Konfetti. Auf Knien robben die kleinen Kinder über den Boden, schrecken weder vor Kinderwagen noch der Guggenmusik zurück, um an das mehrfarbige Gold zu kommen. In Kisten, Körbchen uns Säckchen wird es gebunkert, bis ein kostümierter Rivale auftaucht und in die Konfettidusche gerät. Nicht jeder stellt sich bei der Konfettischlacht gleich geschickt an. Und so landen die Konfetti einer kleinen Erdbeere auch eher auf ihrem Kopf als in den Haaren des grünen Monsters, das sie so mutig angegriffen hat. Die Erdbeere stört das wenig. Fröhlich sucht sie weiter nach Konfetti, ein unzerstörbares Kinderlachen im Gesicht.