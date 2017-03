Der Unfall ereignete sich am Freitag, um 10.20 Uhr auf der A1 bei Niederlenz. Der Lenker eines Opel Frontera war in Richtung Bern unterwegs. Plötzlich geriet der angekuppelte Anhänger ins Schlingern. In der Folge drehte sich die Komposition schleudernd um die eigene Achse und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei kippte der Anhänger und blieb auf der Seite liegen.

Verletzt wurde niemand. Der gesamte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15'000 Franken.

Aus welchem Grund der Automobilist die Herrschaft über den Anhänger verlor, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Der havarierte Anhängerzug blockierte die Fahrbahn Bern auf beiden Fahrstreifen. Der Verkehr konnte die Unfallstelle auf dem Pannenstreifen passieren. Diese Behinderung führte zu einigen Kilometern Rückstau. Die Unfallstelle war kurz nach 12 Uhr geräumt.