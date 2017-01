Wer beerbt Heidi Berner im Stadtrat? Zu Wochenbeginn hat sie ihren Verzicht für die Erneuerungswahl der Lenzburger Exekutive im Herbst bekannt gegeben. Die Ankündigung kam nicht überraschend.

Damit sind die Stadtratswahlen frühzeitig lanciert worden. Wer annimmt, dass die Parteien ihre Position in Anbetracht des erwarteten Rückzugs von Berner bezogen haben, irrt. Zumindest gegen aussen gibt man sich zugeknöpft, wenn es um konkrete Namen geht.

Die Gespräche zeigen jedoch: Mit dem vakanten Sitz im Stadtrat wird von verschiedener Seite geliebäugelt. Die drei grossen Parteien dürften mit einem Zweierticket antreten und nebst dem bisherigen Stadtrat eine Person nominieren.

Grosse Parteien mit Zweierticket

Die Präsidentin der wählerstärksten Partei im Einwohnerrat Edith Zeller sagt deutlich. «Die SVP diskutiert ernsthaft einen zweiten Sitz zu beanspruchen.» Aber eben Namen will die Präsidentin keine herausrücken. Klar ist jedoch: Die SVP ist in einer komfortablen Situation. Sie hat im Einwohnerrat fähige Kandidaten, vor allem auf den Damenrängen, die den amtierenden Stadtrat Martin Stücheli in den Wahlkampf begleiten könnten.

Selbstbewusst tönt es von linker Seite. Dort verweist man auf die Grossratswahlen im vergangenen Herbst, als die Sozialdemokraten in der Stadt Lenzburg als stärkste Partei hervorgingen. SP-Präsident Thomas Schaer betont denn auch: «Um dem Wählerbild gerecht zu werden, müsste nebst Stadtammann Daniel Mosimann eine zusätzliche Kandidatur aus dem linken Spektrum kommen.» Für die SP spielt die Genderthematik eine wichtige Rolle. Der frei werdende Sitz ist möglichst wieder mit einer Frau zu besetzen.

Ein Kampfansage kommt auch von der FDP. «Wir sind vorbereitet», sagt Parteipräsident Adriano Beti. Er spricht von «mehreren fähigen Kandidaten», welche die FDP nebst dem bisherigen «und voll motivierten Martin Steinmann» im Köcher hat.

Daneben wollen auch die Kleinparteien nicht hintenanstehen. Sie wissen, dass in ihrem Reihen fähige Leute sitzen. Man denke über eine Kandidatur nach heisst es bei den Grünliberalen und Grünen unisono. «Uns ist es wichtig, dass das ökologische und soziale Gewissen im Stadtrat gut vertreten wird, wie auch immer er personell aufgegleist wird», ergänzt Grünen-Präsident Stefan Zantop. Die EVP, der Heidi Berner angehört, wäre nicht abgeneigt, den Sitz mit Unterstützung zu verteidigen. Einzig CVP-Präsidentin Sabine Sutter-Suter sieht keinen Handlungsbedarf. Stadtratswahlen sind bekanntlich Persönlichkeitswahlen. Insofern darf ein spannendes Wahljahr erwartet werden.