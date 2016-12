In Lenzburg kracht und klöpft es zurzeit wieder an jeder Ecke. Viele der jungen Geisselschwinger bereiten sich auf einen besonderen Anlass vor: Bereits zum 70. Mal werden am Sonntag die besten Chlausklöpfer erkoren. Im Lenzburger Neujahrsblatt von 1946 wurde der Wettbewerb zum ersten Mal erwähnt, nun findet das Jubiläum statt.

Auch in neueren Zeiten hatten es die Chlausklöpfer nicht immer einfach. «In den 50er-Jahren warfen die Leute manchmal Holzscheite nach uns», erzählen Bütz Hächler und Felix Kieser, ehemalige Klöpfer-Obmänner. Sogar die Polizei stellte den Geisselschwingern nach. «Wir wussten aber immer, in welchem Garten wir uns verstecken und durch welche Hecken wir abhauen konnten», berichten die beiden lachend. «Dann haben wir einfach an einem anderen Ort weitergemacht.»