Ernst Lüthi war die Koryphäe in der wachsenden Geisselklöpf-Gemeinde in der Region Lenzburg-Seetal. «Über Jahrzehnte hinweg verkörperte er das Chlausklöpfen. Ihm allein ist es zu verdanken, dass der alte Brauch nicht ausgestorben ist», sagt Urs Schwager, Obmann der Chlausklöpfer. Tatsächlich hat der gelernte Seiler Ernst Lüthi vor rund 60 Jahren in seiner Garage eine Geisselproduktion eingerichtet. Dies, nachdem sein Arbeitgeber, die Lenzburger Arova, beschlossen hatte, die Seilproduktion einzustellen. Das hat ihm eine Rüge der Seilerei-Direktion eingetragen. Vater habe dies nicht gekümmert, erinnert sich die Tochter. «Er hat seine Überzeugung gelebt und so das Brauchtum gerettet.»

In all den Jahren und weit über die Pensionierung hinaus konnte man zu jeder Zeit bei Ernst Lüthi vorbeigehen, sei’s um den Zwick zu ersetzen, eine Reparatur vorzunehmen oder Tricks und Kniffe zu lernen, damit die Geissel noch lauter knallt.

Während der Klöpf-Saison war Ernst Lüthi bis ins hohe Alter bei Veranstaltungen interessierter Zuschauer. Immer hat er einen Beitrag zur Förderung des Brauchtums geleistet. Dazu erzählt Chlausklöpf-Obmann Urs Schwager diese charmante Episode: Auch die Meitli sollten keine Angst vor dem Geisselschwingen haben. «Am Regional-Wettbewerb, dem jährlichen Geisselklöpf-Finale, hat Ernst Lüthi den drei bestklassierten Frauen seit Jahren einen Blumenstrauss gesponsert. Bis vor zwei Jahren hat er ihn auch noch persönlich überreicht.»

Nebst den Chlausgeisseln hat Ernst Lüthi ein weiteres wichtiges Brauchtum in der Region mitgetragen: die Seetaler Meitlitage. Er knüpfte die Netze, mit denen die Meitli in Fahrwangen und Meisterschwanden Jahr für Jahr Männer einfangen. Und weil dann und wann auch stattliche Männer in den Netzen landen, kommt es immer wieder vor, dass es ein Seil «putzt».

Ernst Lüthi wird am Mittwoch, 15. Februar, beerdigt. Die Trauergemeinde trifft sich um 14 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus Lenzburg und anschliessend im Restaurant Ochsen zum Essen. «Vater war ein lebensfroher Mensch. Er hat sich eine grosse Beerdigung gewünscht», sagt Margrit Gloor.

Die Chlausklöpfer wollen die Tradition am Leben erhalten. Ebenso klar ist für Klöpf-Obmann Urs Schwager dies: «Ich bin überzeugt, dass nun auch im Himmel oben geklöpft wird.»