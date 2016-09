Was das Prestige anbetrifft, ist es eines der wichtigsten Projekte innerhalb der Coop-Gruppe. Im April 2015 waren Coop-Präsident Hansueli Loosli und Coop-CEO Joos Sutter mit dabei, als der Vertrag mit der Axpo für die CO2-freie Wasserstoff-Produktion für das Coop-Tankstellennetz unterzeichnet wurde.

Die Axpo ist zwischenzeitlich ausgestiegen und die IBAarau hat ihren Part übernommen. Das Ziel aber ist das gleiche geblieben: Am 4. November wird in Hunzenschwil die erste öffentliche Wasserstoff-Tankstelle der Schweiz in Betrieb genommen. Gestern wurde ihr Tank ins Erdreich verlegt. Und in zehn Tagen wird beim Wasserkraftwerk an der Erlinsbacherstrasse in Aarau der erste Wasserstoff produziert.

Der 87 000-Liter-Tank, der am Donnerstag um 9.26 Uhr in die Grube bei der Coop-Tankstelle versenkt wurde, ist besonders dickwandig. Und extrem dicht: Er war beim Transport aus der Fabrik im Liechtensteinischen in den Aargau mit Stickstoff gefüllt. Ein Leck wäre sofort erkannt worden. Und bevor der Autokran den Tank in die Grube hob, wurde seine Oberfläche noch einmal mit einem Spezialgerät gemessen – damit jeder Transportschaden, verursacht etwa durch einen herumfliegenden Stein, rechtzeitig erkannt worden wäre.

Vorerst ein LKW und zwölf Autos

Im Tank wird künftig ein Druck von 50 Bar herrschen. An der Zapfsäule wird der Wasserstoff mit 350 Bar (für Lastwagen und Busse) oder 700 Bar (für Autos) abgegeben. Je grösser der Druck, desto kleiner der Tank. Die Zapfsäule sieht aus wie eine konventionelle Zapfsäule, nur sind die Zapfhähne auf den Stirnseiten angeordnet. In Hunzenschwil wird die Wasserstoff-Säule neben der Diesel-Säule stehen.

Erster Nutzer der ersten öffentlichen Wasserstoff-Tankstelle der Schweiz wird Coop sein: mit einem Lastwagen und zwölf Personenwagen. Zudem ist denkbar, dass einer der vergleichsweise wenigen Hyundais (einzige Marke, die in der Schweiz Wasserstoff-Autos anbietet) Hunzenschwil ansteuert.

Der Wasserstoff wird in Aarau produziert. Und zwar – auf Wunsch von Coop – in einem sehr abgeschotteten Kreislauf. Konkret: Der Wasserstoff wird unmittelbar beim Wasserkraftwerk der IBAarau in Aarau hergestellt.

Mit einer direkten Leitung von der Turbine zum Elektrolyseur wird gewährleistet, dass kein anderer, unsauberer Pfuus für die Gasherstellung verwendet wird. Und es gibt einen Lastwagen, der für nichts anderes als den Transport des Wasserstoffes von Aarau nach Hunzenschwil eingesetzt wird. Er wird ab kommender Woche vor dem Gebäude der Wasserstoffproduktionsanlage stehen. Sein Markenzeichen: die flach liegenden, stumpenförmigen Gasbehälter.

Die Produktionsanlage ist weitgehend installiert. Sie wird am 10. Oktober erstmals Gas herstellen. Die Investitionen von 1,2 Millionen Franken werden einerseits von der IBAarau (40 Prozent) und anderseits von der Spezialfirma H2 (60 Prozent) getragen.