Geografisch ist Peter Jud zweifellos der höchste Lenzburger, den Titel Schlossherr trägt er mit Vorbehalt, Landvogt-Allüren sind ihm völlig fremd, die offizielle Bezeichnung für das Engagement des Ehepaares lautet «Geschäftsführer der Stiftung Schloss Lenzburg».

Seit 20 Jahren bereits betreuen Renate und Peter Jud den Betrieb im Ritterhaus, das Kassenwesen, die Instandhaltung der Anlagen, das Hof-Handling sowie die Pflege der Parkanlage und des Waldanteils. Mit ihrem 80-Prozent-Pensum ist die Schlossherrin an der Kasse, im Garten, als «Mädchen für alles Schöne» hinter den Kulissen zuständig. Zwei Dutzend Teilzeitangestellte stehen ihnen bei.

Präsenz rund um die Uhr

Von Amtsmüdigkeit ist den beiden Unermüdlichen nach zwei Jahrzehnten nichts anzumerken. Obwohl: «Unser Job bedeutet in der Saison Arbeit und Präsenz rund um die Uhr», hält Jud fest. Die Saison dauert vom 1. April bis Ende Oktober. Im Hinblick auf die Winterpause, welche das Schloss allerdings nicht in den Dornröschenschlaf versinken lässt, sagt Renate Jud: «Es ist schön, wenn es fertig ist – und schön, wenn es wieder anfängt».

An schönen Sonntagen in den Sommermonaten besuchen an die 1000 Besucher das Schloss, während der Saison sind es insgesamt rund 100 000 Touristen, welche das Museum und das Ritterhaus heimsuchen; Tendenz steigend.

In den beiden Rittersälen und im Hof finden fast pausenlos etwa 160 Anlässe statt. Das sind bei Tag und bei Nacht, werktags und sonntags, Veranstaltungen wie Firmen-Events, Gelage, Delegiertenversammlungen, Trauungen, Hochzeiten, Geburtstage, politische, polizeiliche und militärische sowie Schulfeiern, Konzerte, und mehrere Grossveranstaltungen des Museums.

Drinnen oder draussen?

Vor besondere Herausforderungen stellt den Betriebsleiter das launische Wetter: Drinnen oder draussen? lautet die Frage. Die Nachfrage für den lauschigen Schlosshof kann nicht immer befriedigt werden, das wissen die Lenzburger zumindest von den Jugendfest-Serenaden, an welchen oft Orchester und Zuhörer nach wenigen Takten schon chaotisch mit Instrumenten und Stühlen fluchtartig in den Rittersaal rannten. Die 350 Plätze reichen dann nicht für alle aus, weshalb im Zweifelsfall ein Notfall-Ticketsystem für Gerechtigkeit sorgt.

Aus Erfahrung klug geworden, sagt Peter Jud bestimmt: «Was wo gespielt wird, entscheide ich»; er hat sich, dank Übersicht von hoher Warte, zum zuverlässigen Wetterpropheten weitergebildet.

Trotz dem reichhaltigen Pflichtenheft ist das Ehepaar nach wie vor voll motiviert: «Man muss in das Schloss verliebt sein, und man muss die Mauern lesen können. Die Aussicht aus unserer Wohnung in den Schlosshof und hinaus in die schöne Welt macht mir immer noch Freude», sagt er; und: «Man muss sich identifizieren mit Ort und Beruf», sagt sie. Sie geniessen die Schloss-Herrlichkeiten und teilen sie mit den zahlreichen Besuchern.